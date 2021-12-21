Глава "Дом.рф" Мутко предрёк остановку цен на жильё в регионах в 2022 году

В следующем году цены на недвижимость войдут в "нормальный цикл" и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах России, где наблюдается небольшой спрос на жильё, рост цен может остановиться. Такой прогноз в интервью РБК дал гендиректор госкомпании "Дом.рф" Виталий Мутко.

По его словам, это произойдёт, если подействуют принятые правительством и Центробанком антиинфляционные меры.

К концу сентября цены на жильё на первичном рынке в России, согласно данным Росстата, выросли на 22% в годовом выражении — до 93,5 тысячи руб. за 1 кв. м. Резкий рост стоимости недвижимости начался в прошлом году после введения в апреле ипотечной программы с субсидируемой ставкой 6,5%. Как утверждает Мутко, подорожание произошло не только из-за льготной ипотеки, но и из-за увеличения себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

По мнению главы "Дом.рф", изменение программы льготной ипотеки на новостройки и в целом рост ставок после повышения ключевой ставки замедлят темпы выдачи ипотеки в 2022 году. Согласно ожиданиям компании, в следующем году будет выдано 1,4 млн ипотечных кредитов. При этом за 11 месяцев нынешнего года уже выдано около 1,7 млн, по итогам это число может увеличиться ещё на 200 тысяч. При этом Мутко не ждёт резкого падения спроса на жильё.

"По сути дела, сегодня количество договоров долевого участия не уменьшается. И я считаю, что в следующем году это приблизительно так же будет. Льготная ипотека замещена была рыночной и семейной. Небольшие колебания, в 6–7%, могут быть", — сказал он.