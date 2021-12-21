Диспетчеры кемеровской шахты "Листвяжная" не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтёров. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Чуприян.

"Сейчас местонахождение шахтёров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих", — отметил он в беседе с ТАСС.

Чуприян уточнил, что для избежания таких аварий, как на "Листвяжной", на шахтах должна быть жёсткая дисциплина. Важно, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные. Тогда вне зависимости от того, кому эта информация будет поступать, подобных трагедий не повторится, подчеркнул врио главы МЧС.

Также Чуприян напомнил, что последняя крупная авария в Кемеровской области была в 2010 году на "Распадской".