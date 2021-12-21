"Не знали, где конкретно искать": Чуприян заявил об отсутствии на "Листвяжной" данных с датчиков геолокации шахтёров
По словам врио главы МЧС, для избежания подобных трагедий на шахтах должна быть жёсткая дисциплина.
ЧП на шахте "Листвяжная" © ТАСС / МЧС России
Диспетчеры кемеровской шахты "Листвяжная" не предоставили горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтёров. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Чуприян.
"Сейчас местонахождение шахтёров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на "Листвяжную" и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтёров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землёй горнорабочих", — отметил он в беседе с ТАСС.
Чуприян уточнил, что для избежания таких аварий, как на "Листвяжной", на шахтах должна быть жёсткая дисциплина. Важно, чтобы оборудование было исправно и показывало реальные данные. Тогда вне зависимости от того, кому эта информация будет поступать, подобных трагедий не повторится, подчеркнул врио главы МЧС.
Также Чуприян напомнил, что последняя крупная авария в Кемеровской области была в 2010 году на "Распадской".
"11 лет прошло. Я полагал, что те страшные события послужили серьёзным уроком для собственников шахт и их управляющих, что за эти годы на шахтах Кузбасса окончательно установилась диктатура производственной дисциплины. Оказалось — нет", — заключил Чуприян.
Напомним, задымление на шахте "Листвяжная" произошло утром 25 ноября в вентиляционном штреке на глубине 250 метров. В результате ЧП погиб 51 человек — пять горноспасателей и 46 шахтёров. 51-летний помощник командира взвода горноспасателей Александр Заковряшин, которого объявили мёртвым, сам смог выбраться на поверхность. К настоящему моменту тела всех шахтёров и спасателей подняты на поверхность, поисковые работы на "Листвяжной" завершены.
По делу об аварии суд арестовал владельца шахты "Листвяжная", председателя совета директоров компании "СДС-уголь" Михаила Федяева. Аналогичная мера пресечения избрана генеральному директору холдинга Геннадию Алексееву, техническому директору компании Антону Якутову, а также главному инженеру шахты "Листвяжная" Анатолию Лобанову.
Кроме того, под стражу заключены главные государственные инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, директор шахты Сергей Махраков, замдиректора Андрей Молостов и начальник участка шахты Сергей Герасименок.
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