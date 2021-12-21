Эпидемиолог Горелов назвал сроки распространения "омикрона" в России

Эпидемиологический процесс в регионах отстаёт от Москвы и Санкт-Петербурга на две недели. Об этом заявил замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Эксперт оценил сроки распространения в России нового омикрон-штамма коронавируса, отметив, что предыдущие варианты ковида показывали такое же развитие ситуации.

В беседе с радио "Комсомольская правда" Горелов пояснил, что максимальное число людей инфицированный человек заражает до проявления клинической симптоматики болезни.

"Это происходит за один-два дня, когда выделяется максимальная концентрация вируса при кашле, чихании и разговоре", — сказал специалист.

По словам эпидемиолога, развитие ситуации во многом будет зависеть от поведения россиян в новогодние праздники. Если в магазинах возникнет большая скученность народа, высокого числа заражений не избежать, предупредил Горелов, напомнив, что "омикрон" обладает большей заразностью, чем другие штаммы.

Чтобы защититься от нового варианта ковида, эксперт советует вакцинироваться и соблюдать меры безопасности. Специалист подчеркнул, что важно создать максимальную иммунную прослойку, так как вирус мутирует среди неиммунных. При неблагоприятном развитии ситуации Россия может стать страной, где зародится новый штамм коронавируса, заключил эпидемиолог.