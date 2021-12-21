"Вечерняя Москва" и компания Taboola объявили о начале сотрудничества

Компания Taboola, мировой лидер по работе с рекомендациями в Интернете, объявила о начале сотрудничества с одной из старейших газет России "Вечерней Москвой". Об этом сообщается на сайте издания.

Благодаря такому партнёрству "Вечерняя Москва" намерена усилить свои позиции на диджитал-рынке за счёт передовых инструментов Taboola по работе с рекомендациями, привлечением трафика, редакционным планированием, монетизацией, а также с помощью других возможностей платформы.

Отмечается, что для Taboola сотрудничество также стало важной вехой. По условиям соглашения "Вечерняя Москва" будет размещать контент в Taboola News — канале привлечения дополнительного трафика для издателей и использовать Taboola Newsroom — передовую технологию анализа аудитории, использующую искусственный интеллект для настройки редакционных процессов. Помимо этого, Taboola поможет издателю повысить вовлечённость аудитории и увеличить доходы при помощи размещения блоков рекомендации контента на сайте vm.ru.

"Мы увеличиваем инвестиции в цифровую составляющую нашего бизнеса, и Taboola стала для нас важным партнёром. Мы выбрали Taboola за высокотехнологичные решения, которые открывает для нас платформа рекомендаций релевантного контента, за отличную репутацию и готовность к анализу сложных редакционных данных. Мы с нетерпением ждём возможности использовать технологии Taboola для расширения нашей аудитории и оптимизации бизнес-процессов", — пояснила заместитель генерального директора "Вечерней Москвы" по электронным СМИ Екатерина Бурмистрова.

CEO и основатель Taboola Адам Синголда отметил, что в рамках партнёрства компания планирует применять целостный подход к цифровым ресурсам, предполагающий изучение аудитории и формирование рекомендаций контента на основе этих данных. Это поможет привлечь внимание обширной аудитории читателей печатного издания к быстро развивающемуся цифровому направлению компании.