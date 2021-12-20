Политолог Дробницкий оценил заявление замглавы МИД Грушко о создании контругроз для НАТО
По мнению эксперта, у Москвы есть возможность не допустить расширения Североатлантического альянса в те страны, о которых идёт речь в документах.
Флаг НАТО © ТАСС / EPA
Политолог, американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что Москва перейдёт в режим создания контругроз, если НАТО не примет предложения России по гарантиям безопасности. По мнению эксперта, у РФ есть возможность не допустить расширения Североатлантического альянса в те страны, о которых идёт речь в документах НАТО.
"Опубликование документов о возможном создании контругроз означает, что Россия будет предпринимать шаги, чтобы в этих государствах никто не появился", — отметил Дробницкий в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам политолога, время подобных заявлений назрело, поскольку вялых разговоров о сотрудничестве недостаточно. Дробницкий добавил, что в альянсе пытаются завуалированно обойти основополагающий документ "Россия – НАТО", в котором зафиксированы договорённости о расположении на территории стран – членов национальных военных контингентов.
"А сейчас в Североатлантическом альянсе заговорили о зарубежных контингентах. Именно на это указывает РФ. То, что сказано Министерством иностранных дел, — это минимальные требования, которые Россия может предъявить НАТО и США, как первой скрипке в данном случае", — резюмировал эксперт.
Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительного вооружения в Европе. Министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт ранее сообщила, что альянс намерен обсудить предложения России на этой неделе.
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