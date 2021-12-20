Политолог Дробницкий оценил заявление замглавы МИД Грушко о создании контругроз для НАТО

Политолог, американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал заявление замглавы МИД РФ Александра Грушко о том, что Москва перейдёт в режим создания контругроз, если НАТО не примет предложения России по гарантиям безопасности. По мнению эксперта, у РФ есть возможность не допустить расширения Североатлантического альянса в те страны, о которых идёт речь в документах НАТО.

"Опубликование документов о возможном создании контругроз означает, что Россия будет предпринимать шаги, чтобы в этих государствах никто не появился", — отметил Дробницкий в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам политолога, время подобных заявлений назрело, поскольку вялых разговоров о сотрудничестве недостаточно. Дробницкий добавил, что в альянсе пытаются завуалированно обойти основополагающий документ "Россия – НАТО", в котором зафиксированы договорённости о расположении на территории стран – членов национальных военных контингентов.