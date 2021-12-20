В Госдепе заявили, что США представят свой перечень озабоченностей действиями РФ

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон представит собственный список обеспокоенностей действиями России.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", — сказал Прайс на брифинге.

Он добавил, что Вашингтон настаивает на участии европейских стран в переговорах по безопасности в Европе. Также Прайс отметил, что предложения Москвы не развеяли опасений Белого дома касательно ситуации вокруг Украины.

"Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу озабоченность", — заявил Прайс.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США готовы обсуждать с РФ проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этой теме на данный момент нет.