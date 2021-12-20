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В Госдепе заявили, что США представят свой перечень озабоченностей действиями РФ

По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, предложения Москвы не развеяли опасений Белого дома касательно ситуации вокруг Украины.

20 декабря, 20:08

Здание Госдепартамента США © ТАСС / Валерий Шарифулин

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон представит собственный список обеспокоенностей действиями России.

"Как все знают, Россия представила свой список обеспокоенностей действиями США и НАТО. Мы намерены вместе с европейскими союзниками и партнёрами представить свои обеспокоенности действиями России, которые, как мы считаем, наносят вред нашим общим интересам и ценностям", — сказал Прайс на брифинге.

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Он добавил, что Вашингтон настаивает на участии европейских стран в переговорах по безопасности в Европе. Также Прайс отметил, что предложения Москвы не развеяли опасений Белого дома касательно ситуации вокруг Украины.

"Пока мы не видели ничего, что снизило бы нашу озабоченность", — заявил Прайс.

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Представитель Госдепа подчеркнул, что США готовы обсуждать с РФ проблемы безопасности в Европе, но информации о конкретных контактах по этой теме на данный момент нет.

Напомним, Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительного вооружения в Европе.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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