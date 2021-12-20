Представитель ВОЗ Вуйнович: В РФ видны признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом

В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность. Об этом заявила её представитель в РФ Мелита Вуйнович.

"Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Вуйнович, "есть плато, но дальше [уровень заболеваемости] очень высокий, близкий к 30 тысячам случаев в день".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал ужасающее число умерших от коронавируса в 2021 году. Эта цифра больше, чем суммарный прошлогодний показатель летальных исходов от ВИЧ, туберкулёза и малярии.