Представитель ВОЗ Вуйнович: В РФ видны признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом
Вместе с тем она отметила, что абсолютно успокаиваться ещё рано, так как в сутки регистрируется около 30 тысяч новых случаев инфекции.
Коронавирус (иллюстрация) © ТАСС / VW Pics via ZUMA Press Wire
В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости ковидом. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность. Об этом заявила её представитель в РФ Мелита Вуйнович.
"Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться", — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Вуйнович, "есть плато, но дальше [уровень заболеваемости] очень высокий, близкий к 30 тысячам случаев в день".
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал ужасающее число умерших от коронавируса в 2021 году. Эта цифра больше, чем суммарный прошлогодний показатель летальных исходов от ВИЧ, туберкулёза и малярии.
Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург 19 декабря заявил, что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.
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