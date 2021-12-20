Телеведущий Дмитрий Киселёв предостерёг Запад от перехода "красных линий" России. Если это произойдёт, Москва готова применить силу, отметил журналист.

"Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", — заявил Киселёв в интервью Би-би-си.