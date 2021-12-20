Дмитрий Киселёв предостерёг Запад от перехода "красных линий" России
Телеведущий отметил, что для РФ это "вопрос жизни и смерти" и Москва в таком случае примет серьёзные ответные меры.
Дмитрий Киселёв © ТАСС / Сергей Фадеичев
Телеведущий Дмитрий Киселёв предостерёг Запад от перехода "красных линий" России. Если это произойдёт, Москва готова применить силу, отметил журналист.
"Сто процентов. Потому что для России это вопрос жизни и смерти", — заявил Киселёв в интервью Би-би-си.
Напомним, 7 декабря президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели по видеосвязи переговоры, которые продлились чуть больше двух часов. Разговор стал уже пятым с момента вступления Байдена в должность американского президента. Главной темой стала Украина. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Путин перечислил Байдену "красные линии" России — дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. В ноябре лидер РФ отмечал, что Запад очень поверхностно относится к подобным предостережениям РФ.
Комментариев: 0