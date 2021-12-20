В "Аэрофлоте" рассказали подробности ЧП с летевшим из Парижа в Москву самолётом А-321
Рейс SU2455 совершил посадку в аэропорту Шереметьево в 19:45 по московскому времени в штатном режиме.
Самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" © ТАСС / Сергей Бобылев
"Аэрофлот" прокомментировал ЧП с самолётом Airbus А321, который сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что проблемы произошли в антипробуксовочной системе.
"Во время полёта сработал индикатор антипробуксовочной системы, в связи с чем было принято решение о буксировке самолёта к месту стоянки при помощи тягача", — цитирует РИА "Новости" представителя авиакомпании.
Он уточнил, что рейс SU2455 совершил посадку в аэропорту Шереметьево в 19:45 мск в штатном режиме.
Ранее Лайф писал, как в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание. А буквально за день до этого в том же аэропорту самолёт Airbus А350 Москва – Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся. Один из находившихся в кабине сотрудников был госпитализирован с различными травмами.
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