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В "Аэрофлоте" рассказали подробности ЧП с летевшим из Парижа в Москву самолётом А-321

Рейс SU2455 совершил посадку в аэропорту Шереметьево в 19:45 по московскому времени в штатном режиме.

20 декабря, 19:14

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" © ТАСС / Сергей Бобылев

"Аэрофлот" прокомментировал ЧП с самолётом Airbus А321, который сел в аэропорту Шереметьево со сработавшим датчиком неисправности. В пресс-службе авиаперевозчика уточнили, что проблемы произошли в антипробуксовочной системе.

"Во время полёта сработал индикатор антипробуксовочной системы, в связи с чем было принято решение о буксировке самолёта к месту стоянки при помощи тягача", — цитирует РИА "Новости" представителя авиакомпании.

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Он уточнил, что рейс SU2455 совершил посадку в аэропорту Шереметьево в 19:45 мск в штатном режиме.

Ранее Лайф писал, как в Шереметьево загорелась машина наземных служб во время обслуживания борта "Аэрофлота". Причина возгорания — замыкание электропроводки. Водитель авто не пострадал, он в это время загружал питание. А буквально за день до этого в том же аэропорту самолёт Airbus А350 Москва – Канкун зацепил крылом машину для противообледенительной обработки, после чего деайсер перевернулся. Один из находившихся в кабине сотрудников был госпитализирован с различными травмами.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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