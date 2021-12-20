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Путин наградил Розенбаума орденом "За заслуги перед Отечеством"

Наград также были удостоены Марина Неёлова, Нина Гуляева и Всеволод Шиловский.

20 декабря, 19:07
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении российских артистов государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, певец и композитор Александр Розенбаум награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Согласно документу, орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени были удостоены артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра "Современник" Марина Неёлова и режиссёр Всеволод Шиловский.

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Ранее Путин наградил орденами артистов и космонавтов. И те и другие получили государственные награды за большой вклад в развитие их сферы работы.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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