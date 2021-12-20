Путин наградил Розенбаума орденом "За заслуги перед Отечеством"

В частности, певец и композитор Александр Розенбаум награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Согласно документу, орденов "За заслуги перед Отечеством" III степени были удостоены артистка МХТ имени Чехова Нина Гуляева, артистка театра "Современник" Марина Неёлова и режиссёр Всеволод Шиловский.