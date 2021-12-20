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В Белом доме раскрыли основные темы разговора помощников президентов России и США

В частности, Салливан заявил, что Америка готова участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ.

20 декабря, 18:53
<p> Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Помощник президента России Юрий Ушаков провёл очередной телефонный разговор со своим коллегой из США Джейком Салливаном. Они обсудили переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности, сообщила пресс-служба Белого дома.

"Он (Салливан. — Прим. ред.) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на [принципах] взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнёрами", — говорится в заявлении Белого дома.

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Советник Байдена также подчеркнул, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации. Вместе с тем он указал на готовность Америки участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ.

Напомним, что Москва передала Вашингтону проект соглашения о гарантиях безопасности в ходе встречи в МИД России 15 декабря. Во внешнеполитическом ведомстве надеются, что на основе этих документов США "в самое ближайшее время вступят в серьёзные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу". В одном из этих пунктов Россия призвала США исключить дальнейшее расширение НАТО на восток. Среди других мер, предложенных российской стороной западным партнёрам, — не использовать территорию третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга и не создавать военные базы на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Кроме того, Россия предложила НАТО отказаться от размещения дополнительных вооружений в Европе.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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