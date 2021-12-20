В Белом доме раскрыли основные темы разговора помощников президентов России и США

"Он (Салливан. — Прим. ред.) ясно дал понять, что любой диалог должен быть основан на [принципах] взаимности, учитывать нашу обеспокоенность действиями России и проходить в полной координации с нашими европейскими союзниками и партнёрами", — говорится в заявлении Белого дома.

Рябков подтвердил готовность РФ к сотрудничеству с США, но припомнил, что за ними "должок"

Советник Байдена также подчеркнул, что существенный прогресс может произойти только в условиях деэскалации, а не эскалации. Вместе с тем он указал на готовность Америки участвовать в дипломатических усилиях по многочисленным каналам, включая двусторонние контакты, Совет Россия – НАТО и ОБСЕ.