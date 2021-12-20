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СКА взял реванш у "Спартака" за поражение в Санкт-Петербурге

В составе петербургского клуба три очка набрал Антон Бурдасов, забросивший две шайбы и сделавший результативную передачу.

20 декабря, 18:46
<p>Фото © ХК СКА</p>

Фото © ХК СКА

Петербургский СКА на своей площадке победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. По голу забили его партнёры по команде Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко. У красно-белых отличились Александр Хохлачёв и Александр Никишин.

Подопечные Валерия Брагина взяли у "Спартака" реванш за поражение в начале ноября. Тогда СКА проиграл москвичам в овертайме — 1:2.

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СКА набрал 56 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 45 баллами остался на седьмой позиции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА – "Спартак" — 4:2

Шайбы: Хохлачёв 4' (0:1), Бурдасов 17' (1:1), Пыленков 20' (2:1), Бурдасов 28' (3:1), Кузьменко 38' (4:1), Никишин 40' (4:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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