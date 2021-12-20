СКА взял реванш у "Спартака" за поражение в Санкт-Петербурге

Петербургский СКА на своей площадке победил московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе команды с берегов Невы три очка набрал Антон Бурдасов. Он забросил две шайбы и сделал результативную передачу. По голу забили его партнёры по команде Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко. У красно-белых отличились Александр Хохлачёв и Александр Никишин.

Подопечные Валерия Брагина взяли у "Спартака" реванш за поражение в начале ноября. Тогда СКА проиграл москвичам в овертайме — 1:2.

СКА набрал 56 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. "Спартак" с 45 баллами остался на седьмой позиции.