19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в страшном ДТП с грузовиком в Татарстане

По нашим данным, авария произошла днём 20 декабря в Чистопольском районе на 121-м километре трассы Казань — Оренбург. При этом сам хоккеист находился за рулём автомобиля "Лада-Веста". По предварительной информации, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Скания". В результате аварии легковушка улетела в кювет. Молодой спортсмен погиб на месте, в его машине также находилась пассажирка 2003 года рождения, она пострадала и была госпитализирована.