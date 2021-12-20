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19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в страшном ДТП с грузовиком в Татарстане

Как стало известно Лайфу, парень погиб на месте, его пассажирка была госпитализирована.

20 декабря, 18:48
<p>Никита Мокеев / Коллаж © MHC_REAKTOR/LIFE</p>

Никита Мокеев / Коллаж © MHC_REAKTOR/LIFE

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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В Татарстане 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба "Реактор" Никита Мокеев погиб в жутком ДТП. В распоряжении Лайфа появились фотографии с места трагедии.

По нашим данным, авария произошла днём 20 декабря в Чистопольском районе на 121-м километре трассы Казань — Оренбург. При этом сам хоккеист находился за рулём автомобиля "Лада-Веста". По предварительной информации, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Скания". В результате аварии легковушка улетела в кювет. Молодой спортсмен погиб на месте, в его машине также находилась пассажирка 2003 года рождения, она пострадала и была госпитализирована.

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Ранее сообщалось, что во время любительского матча в Крыму умер хоккеист. Александр Фролов скончался на 64-м году жизни. После очередной смены ему стало плохо на скамейке запасных.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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