19-летний хоккеист Никита Мокеев погиб в страшном ДТП с грузовиком в Татарстане
Как стало известно Лайфу, парень погиб на месте, его пассажирка была госпитализирована.
Никита Мокеев / Коллаж © MHC_REAKTOR/LIFE
В Татарстане 19-летний защитник нижнекамского хоккейного клуба "Реактор" Никита Мокеев погиб в жутком ДТП. В распоряжении Лайфа появились фотографии с места трагедии.
По нашим данным, авария произошла днём 20 декабря в Чистопольском районе на 121-м километре трассы Казань — Оренбург. При этом сам хоккеист находился за рулём автомобиля "Лада-Веста". По предварительной информации, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой "Скания". В результате аварии легковушка улетела в кювет. Молодой спортсмен погиб на месте, в его машине также находилась пассажирка 2003 года рождения, она пострадала и была госпитализирована.
Ранее сообщалось, что во время любительского матча в Крыму умер хоккеист. Александр Фролов скончался на 64-м году жизни. После очередной смены ему стало плохо на скамейке запасных.
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