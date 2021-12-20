Астропсихолог Лозанчич рассказала, что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния максимально спокойный, никакой спешки и суеты допускать нельзя, советует астропсихолог Инга Лозанчич. Он наступит 21 декабря в 18:59 по московскому времени. Это когда солнце переходит в знак Козерога из знака Стрельца, что знаменует собой начало нового цикла.

"Козерог — земной знак, управляемый Сатурном (эта планета олицетворяет структуру, порядок и дисциплину). Поэтому планомерная, системная деятельность без суеты и спешки — хорошее сопровождение этого дня", — объяснила Лозанчич в беседе с Лайфом.

По её мнению, этот день располагает к тому, чтобы уединиться и попытаться осмыслить происходящее в своей жизни. Идеально — остаться дома, чтобы сделать уборку и выбросить ненужные вещи.

"Зимнее солнцестояние 2021 года наступает в сопровождении достаточно сложного соединения ретроградной Венеры с Плутоном, что побуждает к осмыслению и анализу личных и общественных отношений. Самая лучшая тактика — быть со всеми в чрезвычайно корректных взаимоотношениях без особых ожиданий ответной нежности", — уточнила астропсихолог.

А вот хорошее настроение само собой в этот день вряд ли придёт. Лучше приложить к этому усилия. Помощь другим — самый простой способ добиться позитива. Можно кому-то посочувствовать, предложить поддержку или даже познакомить кого-то с кем-то, рассказала астропсихолог. И особенно отметила, что не стоит тянуть за собой в новый период ворох долгов — материальных и моральных. Если расплатиться по счетам не получается, собеседница Лайфа советует "позвонить или написать этому человеку и сообщить, что вы всё помните, что вы ответственны".