В Шерегеше создали 25-метровый медальон-лого из сериала "Ведьмак"

25-метровый логотип из сериала "Ведьмак" появился в посёлке Шерегеш Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе стримингового сервиса Netflix, опубликовав впечатляющий ролик.

Масштабная композиция разместилась на одном из склонов, недалеко от фуникулёров. Там изображена точная копия медальона, который носит главный герой сериала — Геральт из Ривии, которого также называют Белым Волком.

В пресс-службе "Нетфликса" подчеркнули, что таким способом всех поклонников сериала и книг хотели погрузить в атмосферу фэнтези — будто из-под снежного покрова сейчас появится сам охотник за чудовищами и нечистью. При этом там отметили, что окружающие композицию деревья, холмы и захватывающие виды выглядят как декорации к сериалу.