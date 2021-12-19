Чем обернулась ностальгия по Нео и Тринити в фильме "Матрица. Воскрешение" Почему режиссёр Вачовски выводит из забвения героев "Матрицы" спустя 60 лет и что не оценили зрители, которые встают и уходят с премьеры на середине фильма. 18 декабря, 21:40 Фото © Лана Вачовски, Даниэль Массаччеси, Джон Толл, WBRussia

Если в конце 90-х первые фильмы трилогии братьев Вачовски стали революцией для кино и шоу-бизнеса, задав жанру боевиков и триллеров сразу с десяток популярных приёмов, то сегодняшняя премьера — это отнюдь не технологическое откровение. Авторы, глядящие поверх голов своего поколения, пугают другими трендами — поиск правды заканчивается объяснением удела избранных, "люди-боты" в финале падают на героев живыми бомбами, для усыпления пробуждающихся используются война и шум.

Неслучайно в одном из эпизодов состоялся такой диалог. Куратор цивилизации машин спрашивает Нео (Киану Ривз) и Тринити (Керри-Энн Мосс): "Вы хотите освободить людей? Но пойдут ли они за вами, нужна ли им ваша свобода?" Роботы объясняют, что чем хуже человеку, чем больше он мучится и сопротивляется, тем больше энергии они получают. Отсылки к этой теории можно встретить во множестве религиозных и философских учений.

Почему ностальгия по "Матрице" обернулась для автора ленты возвратом к любовной истории двух стареющих, но по-прежнему красивых людей — пары, расставшейся на 20 лет, а по сюжету — чуть более 60? Возможно, время у режиссёра Ланы Вачовски нашлось именно сейчас, этот проект она делала без помощи сестры. Напомню, сёстрами братья Вачовски стали после трансгендерного перехода в 2012–2016 годах.

Фото © Лана Вачовски, Даниэль Массаччеси, Джон Толл, WBRussia

Мягким рефреном первую часть фильма сопровождают кадры первой и третьей части трилогии. В этот раз постаревший и ослабевший Нео представлен 50-летним неуверенным в себе программистом известной игры и невротиком, который пытается забыть на сеансах у психоаналитика свои воспоминания о другой жизни. Но сон прерывается, когда в кафе он встречает Тринити с двумя детьми и мужем.

Неслучайно в "Воскрешении" Тринити в итоге обретает силу и самостоятельность, абсолютно вписавшись в голливудскую фемповестку. Как, впрочем, объяснимо замораживание и образа Нео, который не только не получает новых способностей, скорее пытается восстановить старые, он всё так же останавливает летящие в него пули и снаряды, но появляются проблемы с левитацией.

Обычный программист Томас Андерсон по прозвищу Нео (Киану Ривз) неожиданно обнаруживает, что весь его привычный мир — это всего лишь матрица. Выбравшись наружу при помощи компьютерной версии Морфеуса и команды жителей нового города Ио, которые надеются на пробуждение спящих в матрице, Нео возвращается вырвать Тринити из объятий компьютерных программ.

Авторы попытались придать фильму новое дыхание, и это не только новый Морфеус в исполнении Яхьи Абдул-Матина II и хакерша Багз (Джессика Хенвик), но и перерождённый агент Смит (Джонатан Грофф), и новый "мозг" коварной программы Аналитик (Нил Патрик Харрис).

Удачно вписался в актёрский ансамбль и Нил Патрик Харрис. Его персонаж — одна из лучших находок фильма, а вот остальной модернизированный экипаж новой "Матрицы" на этом фоне смотрится слишком блёкло, новую версию Морфеуса не спасают даже яркие эпатажные костюмы.

Фото © Лана Вачовски, Даниэль Массаччеси, Джон Толл, WBRussia

Ещё одной удачей фильма стало бережное отношение к наследию — фанаты в полной мере получат то, чего ждали столько времени. В фильме "Матрица. Воскрешение" есть и белый кролик, "синяя" и "красная" таблетки, а главное — к своим ролям вернулась добрая половина актёрского состава, включая Киану Ривза и Керри-Энн Мосс. Здесь также много юмора, иронии, а иногда и самоиронии. И это то, чего так не хватало в предыдущих частях. Но на этом плюсы и заканчиваются.

Уже с середины фильма можно начать скучать: сцены драк повторяются, новых спецэффектов практически нет. Шутки, конечно, слегка разряжают эту обстановку, но чем ближе финал, тем более отчётливо закрадывается мысль, что тебя просто-напросто надули: особого смысла во всём увиденном нет. И, когда на экране появляется толпа людей-ботов (среди них и камео Тома Харди, слухи о котором активно муссировались в преддверии премьеры), больше смахивающих на зомби из "Ходячих мертвецов", эта мысль только укрепляется. На фоне всех этих нескончаемых спин-оффов, сиквелов и бесконечных франшиз сама идея перезапуска "Матрицы" выглядит как фарс. Это подтверждает и сцена после титров, которой по последней моде снабдила свой новый фильм и Лана Вачовски.

В любом случае "Матрица. Воскрешение" будет иметь коммерческий успех. В день премьеры в России картина собрала более 62,5 млн рублей, а её общие сборы составили около 120 млн. Только вот самым кассовым фильмом года она уже точно не будет.

Авторы Сергей Изотов