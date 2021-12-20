Посол Антонов пришёл в ужас от данных о невинных жертвах авиаударов США

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов на Ближнем Востоке. Так, по мнению дипломата, США уже давно потеряли понятия о ценности человеческой жизни.

"Число жертв "точечных" атак ВС США — согласно предварительным оценкам, более полутора тысяч гражданских лиц — наводит ужас. Среди погибших женщины и дети. Их убийство на совести тех в военном ведомстве США и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре", — говорится в сообщении Антонова, опубликованном на официальной странице российского дипведомства в "Фейсбуке".

Вместе с тем дипломат подчеркнул, что он возмущён оправданиями, что гибель мирных людей якобы является результатом "честных ошибок". По его словам, информация о жертвах авиаударов не единственный просчёт в действиях Вашингтона. Как указал Антонов, до сих пор не расследованы инциденты использования боеприпасов против Югославии, Сирии и Ирака.

"Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам", — заключил дипломат.