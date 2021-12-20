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Посол Антонов пришёл в ужас от данных о невинных жертвах авиаударов США

По словам дипломата, эта информация не единственный просчёт в действиях Вашингтона. До сих пор не расследованы инциденты использования боеприпасов против Югославии, Сирии и Ирака.

20 декабря, 18:43
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, согласно которой Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов на Ближнем Востоке. Так, по мнению дипломата, США уже давно потеряли понятия о ценности человеческой жизни.

"Число жертв "точечных" атак ВС США — согласно предварительным оценкам, более полутора тысяч гражданских лиц — наводит ужас. Среди погибших женщины и дети. Их убийство на совести тех в военном ведомстве США и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре", — говорится в сообщении Антонова, опубликованном на официальной странице российского дипведомства в "Фейсбуке".

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Вместе с тем дипломат подчеркнул, что он возмущён оправданиями, что гибель мирных людей якобы является результатом "честных ошибок". По его словам, информация о жертвах авиаударов не единственный просчёт в действиях Вашингтона. Как указал Антонов, до сих пор не расследованы инциденты использования боеприпасов против Югославии, Сирии и Ирака.

"Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам", — заключил дипломат.

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Ранее газета New York Times со ссылкой на изученные документы американского Министерства обороны сообщила, что Пентагон занижал число невинных жертв авиаударов в Сирии, Ираке и Афганистане в последние несколько лет. Так, "сотни жертв" среди мирного населения попросту не были учтены. При этом достоверно их точное число установить сейчас не представляется возможным, признаёт издание.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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