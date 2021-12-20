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Новый глава МИД Чехии Липавский намерен заняться перезагрузкой отношений с Россией

В ходе переговоров со словацким коллегой Иваном Корчоком министр, в частности, обсудил требования Москвы к США и НАТО по гарантиям безопасности.

20 декабря, 19:00

Фото © Pixabay

Новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе рабочего визита в Братиславу заявил, что намерен заняться перезагрузкой отношений с Россией. Об этом сообщает Словацкое радио.

"Я буду заниматься тем, каким образом их [отношения] можно перезагрузить, повысить. Это очень некомфортная ситуация, когда между собой не разговаривают представители власти", — пояснил дипломат.

В ходе переговоров со словацким коллегой Иваном Корчоком Липавский, в частности, обсудил требования Москвы к США и НАТО по вопросам обеспечения безопасности.

Напомним, что Правительство Чехии подало в отставку после победы оппозиции на парламентских выборах. В конце ноября глава республики Милош Земан назначил новым премьером страны лидера выигравшей октябрьские выборы в парламент либеральной коалиции "Вместе" Петра Фиалу, а спустя несколько недель утвердил весь состав нового правительства. Ян Липавский был назначен на должность министра иностранных дел Чехии 17 декабря.


В Чехии задумали пересмотреть отношения с Россией

В Чехии задумали пересмотреть отношения с Россией

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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