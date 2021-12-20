Новый глава МИД Чехии Липавский намерен заняться перезагрузкой отношений с Россией

Новоиспечённый министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в ходе рабочего визита в Братиславу заявил, что намерен заняться перезагрузкой отношений с Россией. Об этом сообщает Словацкое радио.

"Я буду заниматься тем, каким образом их [отношения] можно перезагрузить, повысить. Это очень некомфортная ситуация, когда между собой не разговаривают представители власти", — пояснил дипломат.