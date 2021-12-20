Путин присвоил звание Героя России главе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых документов.

"За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу — генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", — отмечается в указе главы государства.

Добавим, что крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в НПО машиностроения (входит в КТРВ).

Борис Обносов родился в Москве 26 января 1953 года. В марте 2003 года он занял должность гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Доктор технических наук, профессор Обносов является генеральным конструктором авиационных средств поражения, а также автором более ста научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.