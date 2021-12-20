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Путин присвоил звание Героя России главе корпорации "Тактическое ракетное вооружение"

Борис Обносов удостоен почётной награды за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм.

20 декабря, 19:05
<p>Борис Обносов © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Борис Обносов © ТАСС / Марина Лысцева

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борису Обносову. Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативно-правовых документов.

"За значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности, присвоить звание Героя Российской Федерации Обносову Борису Викторовичу — генеральному директору акционерного общества "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", — отмечается в указе главы государства.

Добавим, что крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета "Циркон" разработана в НПО машиностроения (входит в КТРВ).

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Борис Обносов родился в Москве 26 января 1953 года. В марте 2003 года он занял должность гендиректора корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Доктор технических наук, профессор Обносов является генеральным конструктором авиационных средств поражения, а также автором более ста научных трудов и патентов, связанных с совершенствованием организации разработок и производства военной техники.

Ранее сообщалось, что Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ 11 деятелям культуры. В их числе директор – художественный руководитель ансамбля "Россия" имени Зыкиной Дмитрий Дмитриенко.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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