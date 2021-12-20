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В NASA анонсировали перекрёстные полёты России и США к МКС осенью 2022 года

Космонавты "Роскосмоса" отправятся на станцию на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".

20 декабря, 19:38
<p>МКС © ТАСС / picture alliance / Consolidated</p>

МКС © ТАСС / picture alliance / Consolidated

Перекрёстные полёты России и США на Международную космическую станцию пройдут в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявил координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Что касается перекрёстных полётов, то речь идёт о полёте Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на "Союзе", — сообщил Монтальбано.

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Он добавил, что есть межправительственное соглашение между странами, Госдепартамент его уже одобрил, в NASA ждут утверждения договора российскими властями.

Ранее стало известно, что Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon. Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 Кикина принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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