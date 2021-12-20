В NASA анонсировали перекрёстные полёты России и США к МКС осенью 2022 года
Космонавты "Роскосмоса" отправятся на станцию на Сrew Dragon 5, а американские астронавты — на "Союзе".
МКС © ТАСС / picture alliance / Consolidated
Перекрёстные полёты России и США на Международную космическую станцию пройдут в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявил координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.
"Что касается перекрёстных полётов, то речь идёт о полёте Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на "Союзе", — сообщил Монтальбано.
Он добавил, что есть межправительственное соглашение между странами, Госдепартамент его уже одобрил, в NASA ждут утверждения договора российскими властями.
Ранее стало известно, что Анна Кикина может первой из российских космонавтов полететь на Crew Dragon. Она была зачислена в отряд в 2014 году. В ноябре 2017 года в качестве бортинженера № 1 Кикина принимала участие в международном эксперименте SIRIUS.
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