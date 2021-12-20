В NASA анонсировали перекрёстные полёты России и США к МКС осенью 2022 года

Перекрёстные полёты России и США на Международную космическую станцию пройдут в 2022 году. Об этом на пресс-конференции заявил координатор программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

"Что касается перекрёстных полётов, то речь идёт о полёте Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на "Союзе", — сообщил Монтальбано.

Он добавил, что есть межправительственное соглашение между странами, Госдепартамент его уже одобрил, в NASA ждут утверждения договора российскими властями.