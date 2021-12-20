НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Париже мужчина с ножом уже несколько часов держит в заложниках двух женщин

По данным местных СМИ, он требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.

20 декабря, 20:26

В Париже мужчина взял в заложники двух женщин © Twitter / venkatesh_Ragu

В Париже мужчина с ножом уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. Видео © Twitter / venkatesh_Ragu

В 12-м округе Парижа мужчина уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. На месте работают силовики и спасатели. Об этом сообщает радио Europe 1.

Инцидент произошёл в магазине на улице Алигер. Известно, что мужчина вооружён ножом. Он требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.

Известного музыканта Звёздного "держали в заложниках" ради 15 тысяч

Известного музыканта Звёздного "держали в заложниках" ради 15 тысяч

По данным местных СМИ, мужчине 50 лет, у него психическое расстройство.

Ранее Лайф сообщал, что в США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего в заложники женщину. Полицейские выбили дверь и применили светошумовые гранаты. Оказалось, внутри злоумышленник удерживал женщину.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1