В Париже мужчина с ножом уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. Видео © Twitter / venkatesh_Ragu

В 12-м округе Парижа мужчина уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. На месте работают силовики и спасатели. Об этом сообщает радио Europe 1.

Инцидент произошёл в магазине на улице Алигер. Известно, что мужчина вооружён ножом. Он требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.

По данным местных СМИ, мужчине 50 лет, у него психическое расстройство.