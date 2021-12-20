В Париже мужчина с ножом уже несколько часов держит в заложниках двух женщин
По данным местных СМИ, он требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.
В Париже мужчина взял в заложники двух женщин © Twitter / venkatesh_Ragu
В Париже мужчина с ножом уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. Видео © Twitter / venkatesh_Ragu
В 12-м округе Парижа мужчина уже несколько часов держит в заложниках двух женщин. На месте работают силовики и спасатели. Об этом сообщает радио Europe 1.
Инцидент произошёл в магазине на улице Алигер. Известно, что мужчина вооружён ножом. Он требует встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоном-Моретти.
По данным местных СМИ, мужчине 50 лет, у него психическое расстройство.
Ранее Лайф сообщал, что в США нагрудная камера бойца спецназа сняла ликвидацию бандита, взявшего в заложники женщину. Полицейские выбили дверь и применили светошумовые гранаты. Оказалось, внутри злоумышленник удерживал женщину.
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