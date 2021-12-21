В России впервые разработали ГОСТ о массовых захоронениях в военное и мирное время

В России впервые разработан Национальный стандарт по срочному захоронению трупов людей и животных в военное и мирное время, он вступит в силу с 1 февраля 2022 года, сообщает ТАСС.

"Настоящий стандарт устанавливает общие требования к организации и проведению комплекса мероприятий по захоронению трупов людей и животных, погибших в ходе военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также в случае необходимости в результате чрезвычайных ситуаций мирного времени", — отмечается в документе.

В частности, стандарт устанавливает, что при выборе захоронения следует учитывать правила застройки города или поселения с учётом гидрогеологических характеристик, состава грунтов, особенностей рельефа. Кроме того, важно брать в расчёт расстояние до жилых домов, уклон местности и расположение источников водоснабжения. Размер земельного участка для захоронения не должен превышать 40 га и определяется с учётом количества жителей конкретного населённого пункта, а также вместимости уже имеющихся кладбищ.

Помимо этого в документе подчёркивается, что стены скорби и колумбарии должны размещаться на специально выделенных участках на расстоянии не менее 50 метров от жилых зданий, территорий детских, образовательных, лечебных и других учреждений.

Также ГОСТ предусматривает, что региональные и муниципальные власти в мирное время должны создавать запасы средств для проведения срочных захоронений, а именно гробов, дезинфицирующих средств, патологоанатомических мешков и средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.