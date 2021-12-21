Иммунолог Болибок раскрыл два фирменных симптома при заражении штаммом "омикрон"

Характерными симптомами заражения новым штаммом ковида "омикрон" являются головная боль и слабость. Об этом сообщил врач – иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил. Проблема в том, что для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов. Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других", — сказал врач в беседе с изданием Ura.ru.

Болибок добавил, что у первого, уханьского штамма, "визитная карточка" была — потеря обоняния. При заражении "дельтой" это тоже встречается, но гораздо реже. В случае с "омикроном" данный симптом наблюдается очень редко.

В свою очередь иммунолог Николай Крючков отметил, что симптоматика зависит от того, кто именно заразился коронавирусом.

"Одно дело, когда человек пожилой болеет, другое дело, когда ребёнок или подросток. При тяжёлом поражении лёгких и одышке не выделяют отдельно такие симптомы, как слабость и потерю аппетита, в отличие от лёгкой формы", — поведал специалист.