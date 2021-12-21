"Известия" запустили спецпроект "Наука и технологии. Что изобретают в России"

SMM-редакция МИЦ "Известия" запустила уникальный спецпроект в честь Года науки 2021: "Наука и технологии. Что изобретают в России". В своём лендинге "Известия" рассказывают о самых интересных, крупных, перспективных проектах, которые способны изменить жизнь людей и общества в целом.

Акцент в данном спецпроекте сделан на научных разработках и необычных технологиях. Например, в нём рассказывается о переводе и написании текста нейросетью таких компаний, как VK, "Яндекс", Сбер. Также читатели смогут узнать о российской разработке "Нейрочат", которая позволяет людям, не способным говорить и двигаться, вести онлайн-переписку с другими пользователями, используя для этого только силу мысли.

Кроме того, "Известия" рассказывают интересные факты о российском проекте по созданию медицинского экзоскелета для реабилитации и социальной адаптации людей с нижней параплегией — "Экзоатлет". Компания разработала устройство, другими словами "внешний скелет", для дополнения физических возможностей человека. Особенность разработки заключается в естественном перекате стопы, настраиваемом индивидуально под параметры каждого пациента, а также в стимуляции мышечных тканей поражённых частей.

Также в подготовленном спецпроекте повествуется и о самой загадочной элементарной частице во Вселенной — нейтрино. Авторы наглядно показали схему нейтринного телескопа, которая имеет особые свойства и при этом практически недоступна для наблюдения. Нейтрино можно описать как частицу-невидимку, потому что она не имеет заряда, её масса практически нулевая, а скорость движения равна скорости света. Изучение частицы помогает понять, как устроены звёзды, галактики и чёрные дыры, как родилась Вселенная и что с ней будет в будущем.