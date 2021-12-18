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Младший брат "Вояджера": Вновь изученные данные с аппарата "Кассини" не на шутку взволновали учёных

Для того чтобы подтвердить результаты исследований этого зонда, NASA отправит ещё один космический аппарат.

17 декабря, 21:40
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<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%93%D1%8E%D0%B9%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Википедия</a></p>

Фото © Википедия

Догоняя "Вояджеров"

15 октября 1997 года "Кассини-Гюйгенс" стартовал с мыса Канаверал. Целью миссии было изучение Сатурна, его спутников и высадка на Титане, крупнейшем из них. Через шесть лет, преодолев 1,2 миллиарда километров, корабль прибыл на орбиту Сатурна. Благодаря миссии NASA человечество узнало много нового об этой планете-гиганте. Была открыта асинхронность полюсов, вызванная нестабильностью магнитного поля планеты, обнаружилось удивительное сходство атмосферы с атмосферой Земли.

Старт "Кассини-Гюйгенс". Фото © Википедия

Старт "Кассини-Гюйгенс". Фото © Википедия

"Кассини" продолжил дело "Вояджеров", сблизившихся с Сатурном в 1980 году и изучавших, в частности, природу возникновения и формирования его колец. Однако у "Вояджеров" в силу ряда причин не было возможности отправиться в глубь этих образований, а "Кассини", с помощью которого удалось изучить структуру колец, прислал на Землю и данные о том, что на кольцах Сатурна может скапливаться так называемая плазменная пыль — остатки солнечного ветра, блуждающие по системе.

Наследник "Вояджера"

"Кассини" считается младшим братом "Вояджера" сугубо формально. Он гораздо современнее и технологичнее своего предшественника. В период разработки аппарат был оснащён более совершенной техникой: полезная нагрузка "Кассини" на 40% больше, чем на "Вояджерах". На нём стоят датчики оптического диапазона, магнитных полей, радиоволн и заряженных частиц. Благодаря им точность измерений достигла 1:51 000 по сравнению 1:1000 у "Вояджера".

Озёра Титана. Фото © Википедия

Озёра Титана. Фото © Википедия

После того как значительная часть "окружающей обстановки" планеты-гиганта была изучена, в дело вступил зонд "Гюйгенс". Доставленный "Кассини" аппарат совершил первую в истории мягкую посадку на Титан — крупнейший спутник Сатурна. С его помощью учёные получили полезные сведения о рельефе и атмосфере спутника, а также запись шума космического ветра. В 2004 году "Кассини" на практике доказал верность предсказаний, сделанных Эйнштейном в его "Общей теории относительности", показав задержку радиоволны и смену её частоты в гравитационном поле Солнца. Это натолкнуло учёных на мысль, что значительная часть радиотелескопов может получать изображения с "астрофизическими отклонениями" и огромное количество выводов об окружающих галактиках может быть неверным.

За 13 лет наблюдений "Кассини" отправил на Землю 400 тыс. фотографий поверхности Сатурна. Вместе с другими данными учёные получили более 600 гигабайт информации, которую обрабатывают до сих пор. Что касается Титана, то он стал для исследователей моделью ранней Земли — докислородной эры. Удивительное сходство протекающих там процессов, весьма схожих с эволюционными процессами на Земле, дало астробиологам основания полагать, что на спутнике Сатурна в ближайшее время (во вселенском масштабе) может зародиться простейшая жизнь.

Макет зонда "Гюйгенс". Фото © Википедия

Макет зонда "Гюйгенс". Фото © Википедия

А изучение спутника Энцелад показало, что он ещё больше пригоден для жизни и его поверхность, пожалуй, самое подходящее для возникновения жизни место в Солнечной системе, не считая Земли.

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Последняя загадка "Кассини"

Миссия "Кассини", номинально рассчитанная на четыре года, была продлена в 2008 году и проработала почти в пять раз больше заявленного. У неё были противники как среди отдельных представителей NASA, считавших, что она вытягивает слишком много средств из бюджета, так и среди "зелёных", опасавшихся используемого на "Кассини" плутония (для получения энергии на борт загрузили 33 килограмма плутония-238).

"Кассини-Гюйгенс". Фото © Wikipedia

"Кассини-Гюйгенс". Фото © Wikipedia

Но сторонников миссии и даже фанатов оказалось гораздо больше: её поддержали представители ESA (его лоббистам пришлось даже отправить письмо с прошением не закрывать экспедицию президенту США), а многие люди начали углублённо изучать космос и пристально следить за масштабными проектами "Кассини", вдохновившись успехами младшего брата "Вояджера".

Считалось, что никаких проблем у миссии быть не может, однако в 2017 году "Кассини" совершил рисковый пролёт в 2400-километровую расщелину между кольцами Сатурна на скорости 125 тысяч километров в час. Затем развернул антенну к Земле и нырнул в бездну гиганта. На высоте 1900 километров над уровнем облаков космический аппарат ощутил сопротивление атмосферы планеты. Включив двигатели на полную мощность, "Кассини" продержался некоторое время, а потом начал опрокидываться назад. Связь с Землёй была утеряна, пропали данные телеметрии.

Последние секунды пребывания "Кассини" остаются загадкой. Что зафиксировала аппаратура? Руководители проекта высказывали опасения, которые звучали так: "Кассини" может вторгнуться в непостижимые и, быть может, опасные пределы, сильно повлияв на равновесие во Вселенной".

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Утерянные данные

После того как "Кассини" был официально утерян, исследователи заново стали изучать материалы, отправленные зондом за многие годы наблюдений. В один из дней астрофизики нашли потерянный ранее массив данных с датчиков магнитных полей и заряженных частиц. При изучении этой информации выяснилось, что во время одного из пролётов мимо планет-гигантов антенны аппарата зафиксировали электромагнитную аномалию: короткий, но крайне мощный всплеск неизвестного происхождения, который ранее не фиксировался аппаратом никогда.

"Кассини-Гюйгенс". Фото © ТАСС / PA Images

"Кассини-Гюйгенс". Фото © ТАСС / PA Images

Расчёты местоположения источника таинственного излучения привели астрофизиков к двум предположениям. Первое: "Кассини" поймал сигнал (или его часть) из внешнего космоса. Этот импульс, отправленный кем-то или чем-то, преодолел защитную оболочку Солнечной системы и мог "по касательной" пролететь мимо Нептуна и Урана и сохранил достаточно энергии, чтобы добраться до Сатурна.

Второе предположение: сигнал был ещё мощнее, чем удалось зафиксировать, однако точное место, из которого он мог прийти, установить практически невозможно. Единственное, о чём можно сказать: сигнал, вероятно, был отправлен из пояса Койпера, то есть с самого края Солнечной системы. Схожие данные на Землю присылал и "Вояджер", однако тогда этим показаниям не придали значения.

"Полёт дракона"

Данных, присланных "Кассини" и "Гюйгенсом", оказалось так много, что проверять их достоверность вскоре отправится ещё один аппарат. Если всё пойдёт по плану, зонд Dragonfly будет отправлен в 2027 году. Его основной миссией станет проверка данных, собранных "Гюйгенсом" на Титане. В частности, с помощью специального дрона-вертолёта Dragonfly проверит, не изменились ли условия на поверхности спутника Сатурна за несколько лет. Но за время полёта и выхода на орбиту аппарат должен будет проверить и другую важную гипотезу.

Прибытие к Сатурну и спуск на поверхность Титана ожидается в 2036 году. Однако к моменту запуска на зонде может появиться и другое оборудование: помимо датчиков для исследования поверхности спутника Сатурна там могут установить и магнитный спектрометр, и специальный излучатель. С их помощью примерно в 2035 году Dragonfly должен будет установить, повторяются ли таинственные всплески, которые зафиксировал "Кассини". Если новый зонд передаст на Землю похожие сведения, которые ранее присылал "Кассини", значит, где-то в Солнечной системе находится источник неизвестного излучения, опасность которого для людей ещё предстоит установить.

"Облачный звонок": Что "Вояджеры" нашли на пути к краю Солнечной системы

"Облачный звонок": Что "Вояджеры" нашли на пути к краю Солнечной системы

Авторы
Евгений Самарин

Евгений Самарин

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