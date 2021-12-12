Зашифрованный сигнал: Новые показания покинувших Солнечную систему "Вояджеров" не дают покоя учёным Аппараты летят в открытом космосе больше 40 лет, но каждая порция расшифрованных данных — научная сенсация для исследователей на Земле. 11 декабря, 21:40 "Вояджер-1". Фото © Space Frontiers / Getty Images

Почему "Вояджеры" продолжают сигналить?

Несмотря на то что "Вояджер-1" и "Вояджер-2" давно покинули пределы Солнечной системы и находятся на расстоянии в десятки миллиардов километров, научное оборудование, установленное на них, продолжает работать. Последние данные, отправленные аппаратами, до сих пор вызывают споры в научной среде — на расстоянии около 121 а.е. от Солнца датчики "Вояджера-1" зафиксировали резкое снижение количества частиц и космических лучей гелиосферы — защитного пузыря Солнечной системы — с одновременным повышением интенсивности галактических космических лучей.

Эти данные изначально приняли за сбой спектрометров, поскольку показания постепенно вернулись к прежним значениям. Но такие изменения аппарат фиксировал пять раз, что в теории может означать следующее — у Солнечной системы, прямо как у Объединённой Федерации в сериале "Звездный путь", несколько рубежей защиты, о которых учёные не знали ранее.

Астрономы считают, что передавать данные на Землю "Вояджеры" будут ещё много лет — вакуумная среда и наличие трёх радиоизотопных источников энергии позволяют предположить, что жизненный цикл аппаратов может быть продлён до 60–70 лет, а не 50, как считалось ранее.

Почему волнуются учёные?

Больше всего данных после выхода за пределы Солнечной системы "Вояджеры" собрали по плазменным волнам. Их астрономы и астрофизики определили как постоянный гул межзвёздного газа — частиц, скопившихся в пространстве после Большого взрыва и дрейфующих в космосе с огромной скоростью. Однако компьютерный анализ в лабораториях Корнеллского университета показал, что в промежутках между выбросами присутствует едва уловимый постоянный сигнал, который транслируется в узком диапазоне частот. Если сравнивать его с земными музыкальными композициями, то он похож на классическую музыку, мелодия которой зациклена и повторяется с самого начала всякий раз, когда "запись" подходит к концу.

"Вояджер". Фото © NASA / Hulton Archive / Getty Images

Первыми этот сигнал обнаружили студенты Гавайского университета в Маноа ещё в 2017 году. Однако в то время не было специальных программ, с помощью которых цикличность "космических записей" удалось бы понять и объяснить. По их мнению, эти сигналы курсируют в межзвёздной среде вместе со скоплениями газа, но расшифровать их в ближайшем будущем может быть не так просто. Размер всей необходимой для расшифровки информации составляет несколько петабайт — это в несколько раз больше, чем может вместить в себя самый современный дата-центр крупной корпорации.

Космический рингтон

Когда "Вояджер-1" покидал пределы Солнечной системы, он отправил на Землю последний крупный пакет данных. В них учёные нашли две тревожные новости, объяснить природу которых пока не получается. В 2020 году астрономы расшифровали данные скачки напряжённости магнитного поля и напряжённости межзвёздной среды. Если говорить простым языком, то на выходе из Солнечной системы и защитного пузыря "Вояджер" понял, что пространство за пределами нашей планетной системы гораздо плотнее, чем считалось ранее. Эти данные подтвердили теоретические догадки физиков о том, что вакуум имеет серьёзную плотность, и для движения, а особенно для межзвёздных перелётов, потребуется отказ от уже открытых законов физики. Спектрометры "Вояджера" показали, что плотность энергии электромагнитного слоя вакуума может составлять порядка порядка 1018–1090 Дж/см3. Такая плотность может серьёзно замедлить не только "Вояджер", но и любые другие космические корабли, которые земляне собираются строить в будущем.

Другое важное открытие учёным удалось сделать лишь в 2017 году — спустя пять лет после того, как "Вояджер" покинул пределы Солнечной системы. Одновременно с данными о дрейфующем космическом газе астрономы получили сведения, что сообщения на Землю может отправлять одна из самых массивных звёзд в Галактике. Она называется R136a1, и уже на этапе зарождения этот гигант был в 320 раз крупнее земного Солнца. Она же может по праву считаться одной из самых молодых — ей чуть больше 1 млн лет, что по астрономическим меркам сравнимо с двухлетним ребёнком. Находится уникальная звезда не так далеко от Млечного Пути — в Большом Магеллановом Облаке, до которого "всего" 160 тыс. световых лет.

Большое Магелланово Облако. Фото © Shutterstock

Оттуда, если верить сведениям, полученным со специальных телескопов и оборудования "Вояджеров", и приходят таинственные сигналы, частотность повторения которых и энергетические особенности наталкивают исследователей на мысль, что посылать их может нечто такое, что имеет либо искусственное, либо наполовину биологическое происхождение. Изучая особенности этого сигнала, астрофизики и астрономы пришли к выводу, что он движется не по "прямой", как на Земле, а по специальному "коридору" внутри межзвёздного пространства. Как работает этот коридор, ещё предстоит установить, однако в нём сигнал, который представляет собой электромагнитные волны, не встречает практически никакого сопротивления.

Астрофизики предположили, что такая технология (или естественное свойство, ещё не изученное специалистами) позволяет преодолевать гигантские расстояния за считаные минуты. Сопоставив данные с "Вояджера" и результаты многолетних наблюдений за сигналами из Магеллановых Облаков, учёные предположили, что для отправки сигнала может задействоваться специальный энергетический пузырь — аналогичный земному пузырю Алькубьерре, больше известному по сериалу "Звёздный путь" как "варп-туннель".

Вселенная пытается позвонить?

Исследователи отмечают, что от других такие сигналы отличает высокий уровень колебания электронов, а подобные "звонки" в сторону Млечного Пути и Солнечной системы фиксировались "Вояджером" как минимум трижды — на подлёте к гелиосфере, в приграничной области между открытым космосом и Солнечной системой и на расстоянии нескольких астрономических единиц после вылета в глубокий космос.

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Сейчас математическую модель сигнала учёные пытаются построить с помощью суперкомпьютера NASA "Плеяды", но данных с "Вояджера" так много, что есть вероятность переноса исследования на более поздний срок, когда учёным будут доступны квантовые суперкомпьютеры. Если теория о таинственных "коридорах" для отправки сообщений из других галактик подтвердится, то все существующие законы физики придётся пересматривать — хотя бы для того, чтобы иметь возможность и дальше отправлять аппараты к дальним мирам.

Сейчас большинство приборов на "Вояджерах" находятся в режиме ожидания и не работают. Постоянно включены лишь два — спектрометры для изучения магнитного поля и плазмы. За пределы Млечного Пути эти аппараты не выйдут — чтобы это произошло, "Вояджеры" нужно разогнать до скорости примерно в 400 километров в секунду, а это трудно сделать даже в вакууме. Понять дальние миры эти аппараты вряд ли помогут, однако есть шанс, что аппараты, отправленные в космос в конце 70-х, помогут учёным понять, есть ли жизнь в пределах Млечного Пути.