"Облачный звонок": Что "Вояджеры" нашли на пути к краю Солнечной системы Если данные астрономов подтвердятся, то Солнечную систему придётся изучать заново. 2 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

"Вояджеры" продолжают полёт

Американские зонды "Вояджер-1" и "Вояджер-2", по сообщениям EurekAlert, покинули Солнечную систему. Однако именно на её краю аппараты получили самые важные данные. При приближении к краю Солнечной системы зонды начали всё чаще сталкиваться с различными аномалиями. Необычные колебания, которые "на выходе из дома" уловили датчики "Вояджеров", вероятно, были отправлены со стороны Нептуна. До него, по подсчётам учёных, "всего ничего" — 30 астрономических единиц. Но не сама планета интересует астрономов, а то, что находится за ней. Там расположен пояс Койпера, из глубины которого, вероятно, и поступил таинственный сигнал.

Официально доказано, что пояс Койпера представляет собой остатки "стройматериалов" после формирования Солнечной системы. Пояс Койпера входит в область гелиосферы — гигантского защитного пузыря, образованного солнечным ветром. Он-то и защищает нашу систему от воздействия космической радиации, способной погубить всё вокруг. Распознать источник сигнала "Вояджеры" не смогли. Трудности с этим испытывают и люди в NASA. Но идентифицировать "звонящего", вероятно, скоро поможет новейший телескоп-рефлектор Vera Rubin, строительство которого завершается в данный момент. Он позволит выяснить, откуда конкретно идёт сигнал: с обратной стороны Плутона или от какой-то из карликовых транснептуновых планет — Хаумеа, Макемаке и Эрида.

Вселенная зовёт

Другая гипотеза появления таинственного сигнала — облако Оорта, расположенное на расстоянии 70 астрономических единиц позади пояса Койпера. Эта область космического пространства — настоящее царство тьмы. Аномалия, сплошь состоящая изо льда, газа и неизвестных космических тел.

Пояс Койпера. Фото © Wikipedia

Некоторые учёные считают, что именно облако Оорта — главный источник комет, которые периодически сталкиваются с Землёй. Уже сейчас там насчитали несколько триллионов ядер комет. От внешних границ облака Оорта до Солнца приблизительно 100 тысяч астрономических единиц, а это значит, что "Вояджеры" вполне могли уловить сигнал именно оттуда. Точнее, с одной из планет, находящихся там.

В 2014 году астрономы Скотт Шеппард и Чад Трухильо открыли между поясом Койпера и сферической областью облака Оорта карликовую планету 2012 VP113. На тот момент это был самый удалённый объект Солнечной системы. Там, судя по замерам, царил адский холод. Уже тогда Шеппард отмечал, что облако Оорта содержит объекты, сопоставимые по размерам с Землёй.

Тайна девятой планеты

Спустя несколько лет после расшифровки данных с "Вояджера" учёные пришли к выводу, что сигналы могут исходить от более удалённой планеты 2018 VG18 (Farout). Но при ближайшем изучении оказалось, что "родственных" отношений между облаком Оорта и планетой нет. Небесное тело оказалось лишь эпизодическим гостем, периодически "залетающим на чай". Тогда учёные сделали вывод, что "сигналить" с края Солнечной системы может девятая планета, существование которой доказывают русский учёный Константин Батыгин и его коллега Майкл Браун. По их мнению, "планета икс" должна весить в десять раз больше Земли, а один оборот вокруг Солнца она совершает раз в десять тысяч лет. Если выяснится, что таинственные сигналы исходят от неё или расположенных рядом гравитационных аномалий, то это полностью перевернёт все гипотезы астрономов за последние десятки лет.

В обитаемость этой планеты биологи и планетологи верят с трудом — она слишком удалена от Солнца, а температура на её поверхности может быть ниже, чем на поверхности Плутона, где минус 233 градуса по Цельсию.

Граница Солнечной системы

Говорить о границах Солнечной системы в нашем земном, географическом смысле не совсем корректно. В космосе все пределы условны, определяются они с помощью множества данных, фиксируемых приборами. По словам астрофизиков, краем Солнечной системы считается область, где давление солнечного ветра, то есть потока плазмы, выстреливаемого Солнцем, снижается. Эта область также называется "головная ударная волна". Она находится в 125–230 астрономических единицах от Солнца. Далее начинается область межзвёздного пространства, и там уже действуют другие законы. И продвижение вглубь может осложниться многими факторами.

К примеру, астрономы NASA обнаружили, что давление в пограничных областях Солнечной системы усиливается, хотя раньше считалось, что оно должно снижаться. Источники давления, по словам астрофизика Джейми Ранкина, не до конца изучены. В 2018 году, по данным Nerdist, "Вояджером-1" была зафиксирована температура 49 500 градусов по Цельсию. Могут ли находиться в этой области миры, потенциально пригодные для жизни и потенциально населённые разумными существами, — большой вопрос. Но изучить эту область в рамках исследования таинственных сигналов учёные собираются в ближайшее время.

Подтвердить или опровергнуть данные "Вояджера" сможет новая экспедиция. В феврале 2025 года стартует пятая экспедиция Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP), оснащённая новейшим оборудованием. Она продолжит дело "Вояджера-1" и "Вояджера-2". И, может быть, наконец расскажет, что это были за сигналы из внешнего космоса.