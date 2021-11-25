Сообщение из другой Вселенной: Таинственный сигнал из сверхпустоты Эридана взбудоражил учёных Эту зону космоса называют мёртвой территорией, но всё больше астрономов считают, что человечество ошибалось. 24 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Что такое сверхпустота Эридана и при чём тут теория Большого взрыва

В космическом пространстве много мест, существование и происхождение которых современная наука не может объяснить. Реликтовое холодное пятно, которое называют сверхпустотой Эридана, — одно из таких. Это область в созвездии Эридан с чрезвычайно низким микроволновым излучением и большими размерами — её протяжённость два миллиарда световых лет. Помимо самого холодного пятна необычен и его "дом". Эридан — шестое по размерам созвездие во Вселенной, насыщенное гравитационными аномалиями. Поведение планет и звёзд внутри него изучено слабо, хотя известно, что Эридан содержит не меньше 200 звёзд с разными параметрами и каждая из них примерно в 40–200 раз больше земного Солнца. Орбиты большинства из них хаотичны — такое поведение свидетельствует о том, что каждая звезда управляется некоей третьей силой, способной перемещать планеты.

Само реликтовое пятно часто называют "отпечатком Большого взрыва" — эти области остались после того, как газ и частицы, образованные взрывом, сформировались в звёзды и планеты. По своей сути сверхпустота Эридана — это область, где раньше мог находиться газ с разной плотностью, в которой нет ничего: ни твёрдых частиц, ни тем более потенциально обитаемых миров. Если говорить простым языком, то сверхпустота Эридана, или, как её ещё называют, супервойд, — это остатки плазмы, космическая отработка, которая не пригодилась для создания планет и звёзд. Какое-то время эта субстанция была достаточно плотной и могла излучать электромагнитные волны во все стороны, но за десятки миллиардов лет существования Вселенной её плотность и скорость уменьшились в миллионы раз, а всё излучение пропало. По крайней мере, именно так раньше считали учёные.

Сигнал из другого мира

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После обнаружения супервойда Эридана учёные несколько раз наводили на него мощные телескопы, чтобы определить состав и уточнить другие особенности. Никаких сенсаций тогда не случилось — ну, плазма и плазма. Остыла и двигается себе по созвездию. Однако в 2004 году астрономы из Гавайского университета, занятые расшифровкой данных с космических аппаратов "Вояджер", обнаружили немыслимое — из района, где находится супервойд, зонды перехватили неожиданный сигнал.

Поначалу эти данные сочли ошибкой — исследователи решили, что в зоне, способной своим размером уничтожить десять тысяч галактик, нет ничего живого, а перехваченный "Вояджером" кусок электромагнитного излучения не что иное, как помехи. Отложив сенсационную находку в долгий ящик, астрономы занялись оценкой расстояния до сверхпустоты и её плотности. Тогда стало ясно, что примерно в трёх миллиардах световых лет от Земли находится неоднородная масса со сверххолодным центром и относительно горячими краями. Сопоставив все данные, астрономы пришли к выводу, что края Эридана могут контактировать с другой, невидимой для телескопов и "Вояджеров", частью космоса, из которой и поступают таинственные сигналы.

Почти сразу после получения этой информации астрономы бросились в архивы. Выяснилось, что уже через несколько лет после запуска спутника COBE (Cosmic Background Explorer) NASA получало первые данные о "сигналах" из зоны Эридана, но тогда в агентстве им не придали никакого значения.

Спасибо Стивену Хокингу

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Тогда же выяснилось, что данные с "Вояджеров" и COBE прекрасно "стыковались" с написанной в 1983 году теорией о том, что холодные реликтовые пятна могут быть "отпечатком" других Вселенных и что космическое пространство по своей структуре, скорее всего, похоже на соты в пчелином улье, которые находятся в постоянном перемещении и "подогреваются" высокой температурой газа, оставшегося после Большого взрыва. Авторы этой теории хорошо известны миру — это физики Стивен Хокинг и Джеймс Хартл.

Описывая эти миры, Хокинг и Хартл представляли себе Вселенную как квантовую систему, которая неоднородна по своей структуре и находится сразу в нескольких состояниях, а супервойды могут "пропускать" сигналы из соседних Вселенных. При этом существование параллельных миров физики объясняли не как временной феномен, а как физический. Представить себе его довольно просто — если знать, что на другом конце города, в котором вы живёте, есть такие же дома и такие же люди, то можно предположить, что о пожаре на другой стороне города станет известно и соседям.

Вероятность встречи с другими формами жизни, согласно их теории, при таких состояниях почти нулевая — если до супервойда Эридана лететь целую вечность, то уехать на выходные в другую Вселенную не получится совершенно точно. Но огромные расстояния не означают, что на том конце космоса никого нет. По данным исследователей, сверхпустота Эридана продолжает время от времени "сигналить", сбивая учёных с толку природой своего происхождения и существования.

С одной стороны, эта область космоса кажется мёртвой большую часть времени. С другой — на обратной стороне сверхпустоты может существовать миллион разных звёздных систем. В начале нулевых несколько американских астрономов даже выдвинули теорию о том, что сверхпустота Эридана — это зеркало, в которое невозможно рассмотреть самих себя. А сигналы сверхпустоты — это не приглашение на космический чай, а деликатная просьба не соваться туда, куда не просят. После этого учёные не фиксировали никакой активности в этой зоне космоса — там не было взрывов или других катаклизмов, но таинственные сигналы по-прежнему продолжают поступать на Землю.