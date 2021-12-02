Звонок на Землю: Необъяснимый сигнал из центра Галактики взволновал учёных Теперь исследователи пытаются понять — зафиксирован сбой оборудования или центр масс Млечного Пути пытается связаться со своими "квартирантами"? 1 декабря, 21:40 Фото © Getty Images

Великий аттрактор

В 1922 году физик Александр Фридман сделал вывод, что Вселенная динамична и непрерывно расширяется. Он же дал толчок развитию теории Большого взрыва. Он заключил, что наша планета вращается вокруг собственной оси и Солнца, а оно — вокруг центра Млечного Пути (или Галактики). Теория Большого взрыва предполагала, что галактики вокруг Млечного Пути равномерно движутся в одном направлении, он же остаётся на своём месте.

Сорок лет назад учёные выяснили, что Млечный Путь не только не стоит на месте, но и несётся с огромной скоростью (2,2 млн километров в час) куда-то. Благодарить за сумасшедшую гонку нужно Великий аттрактор. Несмотря на десятки лет наблюдений, об этой аномалии мало что известно: учёные знают наверняка лишь одно — у огромной пустоты в центре Млечного Пути чудовищная гравитация, благодаря которой аттрактор и закручивает все галактики в смертельную спираль. Вместе с нашей под действием чудовищной силы несётся по космосу примерно 100 тыс. галактик, внутри которых миллиарды миров.

Вселенная не прощает ошибок

Если выбрать правильное время, безлунную ночь, использовать карту засветки и удалиться километров на 100 от большого города, то есть шанс увидеть Млечный Путь невооружённым глазом. Однако увидеть аттрактор не получится, даже если использовать 25-метровый гигантский Магелланов телескоп будущего, который будет в 10 раз мощнее "Хаббла". Всё потому, что Великий аттрактор расположен в "зoнe избeгaния" — участке, заполненном газом и пылью.

Млечный путь. Фото © Shutterstock

Тогда как узнали о Великом аттракторе и не вымысел ли он? В 70-х изобрели приборы, позволяющие улавливать рентгеновское и инфракрасное излучение. Учёные Института астрономии при Гавайском университете успешно их использовали и доказали существование Великого аттрактора. А через несколько лет обнаружили и его главную особенность — гравитационную аномалию, из-за которой все галактики в округе закручиваются в причудливый космический вихрь.

Магнит для звёзд

По мнению астрофизиков, Великий аттрактор — сверхскопление галактик, расположенное от нас на расстоянии в 250 миллионов световых лет. Гравитационная аномалия внутри него работает как гигантский магнит — утягивает галактики к себе, а затем "разжимает хватку", отпуская их крутиться по инерции. В лапы аттрактора попал не только Млечный Путь — его жертвами стали Галактика Андромеды, Сигарная Галактика, Галактика Боде, Бабочка и сотни тысяч других.

Плотность Великого аттрактора значительно выше плотности Млечного Пути, а его масса в несколько десятков миллионов раз больше. Учёные считают, что из-за этой особенности его центр обладает такой гравитацией. Все находящиеся поблизости звёзды и галактики он попросту всасывает в себя, и нельзя сказать с уверенностью, какова их дальнейшая судьба. По одной из версий, аттрактор накапливает силу как мощнейший powerbank тёмной энергии, представляющий собой лишь первый акт Апокалипсиса. Если эта энергия начнёт высвобождаться, то всё живое внутри галактик может просто исчезнуть.

Другие учёные просят не волноваться, ведь скорость, с которой мы движемся к Великому аттрактору, составляет лишь 20% от той, что необходима для поглощения Млечного Пути. Однако позади таинственной сверхпустоты через некоторое время тоже обнаружили вероятный источник мощнейшей гравитации. Он, по предположениям астрономов, как раз и может подпитывать "гигантский космический пылесос".

Могучий пылесос

По данным астрономов Гавайского университета, больший вклад в движение Млечного Пути к гибели оказывает сверхскопление Шепли, которое расположено на расстоянии 650 миллионов световых лет от нас. Оно больше Великого аттрактора в четыре раза. Именно оно, точнее его центр, отвечает за направление движения Великого аттрактора и "тащит" за собой 100 тысяч галактик, включая Млечный Путь.

Карта сверхскопления Шепли. Фото © Wikipedia

Относительно недавно была открыта Пустота Волопаса, которая тоже является жуткой аномалией диаметром в 330 млн световых лет. Её сравнили с Великим аттрактором, и выяснилось, что эти аномалии ведут себя примерно одинаково. А это значит, что в миллионах световых лет от Земли существуют другие миры, которые, скорее всего, населены живыми организмами. Но вероятность встретить существ с другого конца Галактики — не самое страшное.

Таинственный сигнал из центра Галактики

В октябре 2021 года астрономы, изучающие небо на австралийском радиотелескопе ASKAP, обнаружили необычный сигнал со стороны центра Млечного Пути. Зафиксированное излучение, по их словам, не соответствует ни одному из известных источников. Это может означать, что "сигналить" Земле может совершенно новый объект. Сначала за источник сигнала принимали ASKAP J173608.2-321635. Считается, что под ним может скрываться сверхмассивная чёрная дыра, которая появляется и пропадает под действием неизвестных сил.

Панорама небосвода в коротковолновых ИК-лучах — положение Великого аттрактора (Great Attractor) указано длинной голубой стрелкой из правого нижнего угла изображения. Фото © Wikipedia

Необычной особенностью нового источника сигнала стала его высокая поляризация: он колебался в одном направлении, но это направление вращалось с течением времени. Изучив дополнительные данные, астрономы пришли к выводу, что новый объект находится не так далеко от Великого аттрактора, а затем убедились, что сигнал часто повторяется. Это навело учёных на мысль, что аттрактор мог "отправить" объект с излучением для какой-то важной задачи. Уточнить характер задачи исследователи пока не могут: для того, чтобы идентифицировать сигнал и распознать его, астрономы экстренно отправились изучать записи с космических аппаратов "Вояджер". Если таинственный сигнал найдётся в записях, значит, аттрактор через некий источник пытался "позвонить" на Землю и раньше.