Глава МВД подписал приказ о выдаче мигрантам патентов с чипом с отпечатками пальцев
Новые правила вступят в силу с 29 декабря. В документе будут указаны основные данные о личности владельца и его трудовой деятельности.
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Трудовым мигрантам в России будут выдавать патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение лица и отпечатки пальцев рук владельца. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.
Новые правила вступят в силу с 29 декабря. Отмечается, что на лицевой стороне карты размером 8,5 см на 5,3 см будет находиться фотография, фамилия, имя, отчество и дата рождения владельца, серия и номер патента, а также гражданство, серия и номер удостоверения личности, профессия и ИНН мигранта. На оборотной стороне будет отражаться название субъекта РФ, где работает владелец, а также информация о том, кем и когда был выдан документ. При этом в нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов и QR-код, содержащий ФИО, дату и место рождения владельца, его гражданство, серию, номер и дату окончания срока действия удостоверения личности, а также серию и номер выданного патента.
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Помимо этого на оборотной стороне патента будет размещён электронный носитель информации в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащим биометрические персональные данные мигранта, то есть фотографию и отпечатки пальцев.
Ранее МВД предложило повторно отправлять мигрантов на дактилоскопию из-за новых тату. Ещё раз сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться иностранцев могут заставить также из-за изменения внешности.
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