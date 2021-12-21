Глава МВД подписал приказ о выдаче мигрантам патентов с чипом с отпечатками пальцев

Новые правила вступят в силу с 29 декабря. Отмечается, что на лицевой стороне карты размером 8,5 см на 5,3 см будет находиться фотография, фамилия, имя, отчество и дата рождения владельца, серия и номер патента, а также гражданство, серия и номер удостоверения личности, профессия и ИНН мигранта. На оборотной стороне будет отражаться название субъекта РФ, где работает владелец, а также информация о том, кем и когда был выдан документ. При этом в нижней части оборотной стороны будет размещена нумерация бланка патента из девяти символов и QR-код, содержащий ФИО, дату и место рождения владельца, его гражданство, серию, номер и дату окончания срока действия удостоверения личности, а также серию и номер выданного патента.