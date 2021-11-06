Геномная регистрация мигрантов может остановить преступления и обойтись бюджету минимум в 1,5 млрд рублей Стоимость проекта может составить минимум 1 млрд 183 млн рублей ежегодно. Однако реализация этой меры, по словам экспертов, несёт больше плюсов, чем минусов. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Руководитель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что трудовые мигранты из республик СНГ должны проходить геномную регистрацию. Сейчас ведомство готовит изменения в законодательство, предусматривающие обязательную геномную регистрацию трудовых мигрантов. По словам главы СКР, такая необходимость связана с ростом преступлений, которые совершают на территории России иностранцы. Идею руководителя ведомства поддержал и депутат Анатолий Выборный, предложив распространить меру на всех россиян. Из расчёта, что стоимость одного теста по секвенированию генома составляет минимум $20, бюджету пилотный проект может обойтись почти в полтора миллиарда рублей. При необходимости строительства инфраструктуры и хранения ежегодное финансирование увеличится в десятки раз.

Геномная регистрация представляет собой получение и хранение профильным ведомством образца ДНК человека. Сейчас этой процедуре подвержены лишь лица, осуждённые и отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК могут быть взяты для опознания тел.

— В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%, — заявил глава СКР.



Для большего контроля над усилившимся процессом миграции необходимо привести в соответствие весь объём нормативных правовых актов этой сферы, поскольку сейчас "вопросы миграции регулируют сотни нормативных актов". Поэтому "назрел вопрос о кодификации миграционного законодательства". Так, этот процесс позволит определить порядок учёта мигрантов, снятие отпечатков пальцев и геномную регистрацию.

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Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный не исключил, что геномную экспертизу постепенно распространят на всех россиян. По его словам, это будет "мощным первым шагом". На втором этапе процесс может коснуться всех, кто совершает уголовные преступления. На третьем — тех, кто совершит административные правонарушения, если за них привлекают к ответственности в суде.

— Если увидим, что закон хорош и общество его поддерживает, то, я думаю, в конечном счёте — для всех, — отметил Выборный, комментируя поголовную регистрацию россиян.

Ещё одним предложением парламентариев стала идея сделать это в качестве пилотного варианта, обеспечив тем самым финансирование механизма. Об этом заявил депутат Олег Нилов.

— Абсолютно согласен, это правильно, это будет пилотный проект, давайте начнём с мигрантов, причём средства на регистрацию необходимо брать не из федерального бюджета, а за счёт въездного сбора, — высказался Нилов.

— Если при рождении каждого ребёнка будут брать генетический анализ и формировать общую всероссийскую базу данных, это позволит решать многие проблемы. Как гуманитарного характера, так и технического. Это станет огромным подспорьем для историков и позволит нам фиксировать собственную историю, начиная с отслеживания следов миграции. Это будет математически точная история, потому что в этом случае гены уже не спрячешь. Что касается технических вопросов, то базы данных, связанные с болезнями, позволят исследователям отследить, какие участки генов мутируют. Эти большие данные позволят выявлять закономерности, связанные как с местностью, так и с возрастом и прочими моментами. Что же касается криминала — это позволит собрать мощнейшую доказательную базу. Любой генетический след человека позволит как защитить человека, так и доказать его вину, — сказал Лайфу политолог и заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

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По мнению депутата, ценовая политика такой экспертизы будет зависеть от сложности секвенирования генома.

— Стоимость примитивного теста может составить $20, более сложного доходит до $50, есть и более дорогие варианты, когда необходима секвенция генома по многим параметрам. Плюс ко всему потребуется инфраструктура для забора и проведения таких анализов. Лучше, если это будет государственный банк хранения генетической экспертизы, — объяснил Матвейчев.

Согласно данным МВД, в Россию ежегодно приезжает 16,5–17 млн мигрантов. С учётом этой цифры общая стоимость финансирования только проведения тестирования может составить минимум 1 млрд 183 млн рублей. Это не считая строительства инфраструктуры под проект и создания контролирующего департамента в одном из профильных ведомств.

С парламентариями не согласился председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. По его оценке, "введение геномной экспертизы для всех россиян повлечёт за собой риск утечки данных, необходима общественная дискуссия".

— Информации о людях очень много, она становится общедоступной. За небольшие деньги это всё можно купить, — сказал Фадеев, назвав всеобщую геномную регистрацию россиян большим риском.

Кроме того, идею распространить законопроект о геномной регистрации на всех граждан страны прокомментировал первый заместитель председателя профильного Комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин. Он высказался против принятия такого закона, сочтя его нарушением конституции, при этом допустив возможность проводить обязательную экспертизу для лиц, совершивших уголовные преступления.

Напомним, распространить обязательную геномную регистрацию мигрантов глава СКР предлагал ещё в 2011 году. За прошедшие годы процесс сильно упростился технически, если раньше нужны были образцы крови, то сейчас достаточно слюны. Геномная регистрация в США, Великобритании, Франции — давно уже обыденный механизм. В 2016 году реализовать аналогичный проект предлагал председатель Комиссии Общественной палаты по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимир Слепак.

Авторы Дмитрий Шестопалов