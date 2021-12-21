Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, как власти страны используют отъезд экс-президента Петра Порошенко. По его мнению, по возвращении политика в аэропорту будут встречать автоматчики.

"Если я правильно анализирую, то у власти есть такой план. Во-первых, они дождались, когда у Порошенко будет зарубежный визит. Попытались ему в этот день вручить повестку. После этого заявили, что он убежал от них. Теперь, когда он вернётся, его встретят в аэропорту автоматчики, потому что он якобы будет в украинском розыске", — сказал Луценко в эфире телеканала "Украина 24".

Экс-генпрокурор считает, что в сопровождении автоматчиков Порошенко отвезут в СИЗО — и "всё это только для новогодней картинки. Затем бывшего президента ждёт суд и избрание меры пресечения, после чего СНБО примет решение конфисковать его активы.

Луценко добавил, что действующая власть боится не только Порошенко, но и его партию "Европейская солидарность". По его мнению, Киев рассчитывает расправиться с ней, перекрыв финансовый кислород.