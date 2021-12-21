Иммунолог Тотолян допустил, что штамм "омикрон" может "съесть" дельту" и стать спасением
Вместе с тем эксперт считает, что пока рано называть новый вариант ковида естественной вакциной. По его словам, количество лиц, у которых выделен вирус, небольшое, даже чтобы делать предположения.
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О новом штамме коронавируса "омикрон" пока известно слишком мало, но, если верно предположение, что он вызывает более лёгкую форму заболевания, этот вариант условно можно будет считать спасением от пандемии. Такое мнение высказал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян. В интервью газете "Известия" специалист допустил, что "омикрон" может "съесть" "дельту", как сама "дельта" "съела" северо-западный штамм ковида, о котором говорилось весной.
"Теоретически может. Поэтому я и говорю, что, может быть, мы не будем расстраиваться тому, что "омикрон" пришёл. Может, мы ещё будем радоваться появлению "омикрона", — отметил Тотолян.
Вместе с тем эксперт считает, что пока рано называть новый штамм естественной вакциной. По его словам, количество лиц, у которых выделен вирус, небольшое, даже чтобы делать предположения. Тотолян пояснил, что нужно как минимум несколько сотен наблюдений.
"То, что он быстрее передаётся, — это точно. Но теоретически он может вызывать как более лёгкий, так и более тяжёлый CoViD-19. Если заболевание, вызванное "омикроном", будет протекать в лёгкой форме, его условно можно будет считать спасением", — уточнил иммунолог.
Ранее Лайф писал, что "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране. Аналогичная ситуация ожидается и в США, полагают эксперты. В Россию "омикрон" был завезён туристами, возвращавшимися из ЮАР. Сейчас в стране зафиксировано 25 случаев заражения данной мутацией.
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