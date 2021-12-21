Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 декабря 2021, 01:55
3166

В Госдуму внесён законопроект о базовом доходе для семей с детьми

В случае принятия он может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 млрд рублей в год.

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий введение базового дохода для семей с детьми. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Они предлагают с 1 января 2022 года ежемесячно выплачивать по десять тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Также предлагается индексировать выплату с 1 февраля каждого года.

С 1 января вырастут выплаты на детей: Чем уникальна эта прибавка и что надо учесть, чтобы получить больше
С 1 января вырастут выплаты на детей: Чем уникальна эта прибавка и что надо учесть, чтобы получить больше

Данный законопроект в случае принятия может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил ещё почти 14 миллиардов для выплат на детей от восьми лет из неполных семей.

BannerImage

Фото © Pixabay

Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Законы
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar