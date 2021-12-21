В Госдуму внесён законопроект о базовом доходе для семей с детьми

В случае принятия он может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 млрд рублей в год.

В Госдуму внесён законопроект, предусматривающий введение базового дохода для семей с детьми. Документ размещён в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду". Они предлагают с 1 января 2022 года ежемесячно выплачивать по десять тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет. Также предлагается индексировать выплату с 1 февраля каждого года.

Данный законопроект в случае принятия может затронуть до 60 миллионов человек. Максимально возможный объём расходов — 7,2 млрд рублей в год.