С 1 января вводятся новшества при купле-продаже квартир: Что нужно учесть собственникам В следующем году покупателей и продавцов жилья ждёт ряд нововведений. На что обращать внимание при заключении сделок и после оформления права собственности? 19 декабря, 21:40 Ярмарка недвижимости в Санкт-Петербурге. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми смогут улучшить жилищные условия без уплаты налога с продажи недвижимости. Соответствующие поправки внесены в Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ. Поправки внесены и в Налоговый кодекс РФ.

Многодетный отец Михаил Алешин и его дочери Анастасия и Дарья у своей новой квартиры. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

— Для того чтобы попасть под действие закона, необходимо соблюсти несколько существенных условий. Во-первых, в семье должно быть два или более несовершеннолетних ребёнка или же дети до 24 лет, которые учатся очно. Во-вторых, новую недвижимость необходимо приобрести в тот же календарный год, в котором была продана старая, или до 30 апреля следующего года. В-третьих, общая площадь купленного жилья или его кадастровая стоимость должны превышать аналогичные показатели у проданного объекта. В-четвёртых, кадастровая стоимость проданного жилья не может превышать 50 млн рублей. Наконец, во время продажи старой квартиры покупатель или его дети не должны владеть другим объектом жилой недвижимости с совокупной площадью, превышающей 50% площади приобретённого жилья, — рассказал руководитель департамента ипотечного кредитования 3S GROUP Андрей Насонов.

По его словам, эта мера поддержки очень важна и затрагивает многих покупателей жилья. Однако стоит понимать, что важно соблюсти все условия одновременно. Можно предположить, что не все семьи смогут это сделать. Тем не менее многим семьям эта мера позволит улучшить жилищные условия без дополнительных затрат.

— Налог в 13% — достаточно ощутимая сумма для большинства населения. Порой она исчисляется сотнями тысяч. Теперь люди смогут вложить их в новое жильё. Мы ждём вступления закона в силу и будем применять в работе, — отметил Андрей Насонов.

Уже в следующем году часть россиян сможет не подавать декларацию по форме 3-НДФЛ при продаже недорогого недвижимого имущества. Речь идёт о продаже жилых домов, квартир, комнат или земельных участков на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества (транспорта или гаражей) — до 250 тыс. рублей. Эти нововведения будут распространяться на людей, продавших имущество начиная с налогового периода 2021 года.

— В ноябре ФНС сообщила о том, что к 2024 году планирует отказаться от деклараций 3-НДФЛ для физических лиц. Данная инициатива — первый шаг в этом направлении. На мой взгляд, вторым шагом в этом направлении должна стать отмена деклараций для тех, кто продаёт недвижимость и транспорт в принципе, потому что все эти данные есть у налоговой, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

По его словам, заполнение 3-НДФЛ — это действительно сложный процесс. Люди постоянно допускают ошибки, из-за чего могут возникнуть проблемы с ФНС. Существует даже огромное количество контор, которые готовы за плату правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ за человека. Стоит такая услуга в среднем от 2 до 7 тыс. рублей.

Подача документов в инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Фото © ТАСС / Антон Вергун

— Эти люди берут деньги просто за то, что правильно заполняют декларацию, когда человек не может разобраться самостоятельно. И это действительно непросто. Справедливости ради стоит отметить, что сейчас появилась возможность сформировать декларацию через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС — это просто. Но очень большой процент продавцов не пользуется сайтом в этом отношении, — заключил Петр Гусятников.

Генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова обратила внимание, что нововведение касается продажи дома, земельного участка, квартиры или другой недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения (три года или пять лет). Если доход от продажи в новом году превысит указанный денежный лимит стоимости продаваемого объекта, то подать декларацию всё же придётся, как и уплатить налог с суммы, превышающей 1 млн или 250 тыс. рублей. Соответственно, все указанные изменения не затрагивают имущество, которое будет продано по истечении трёх или пяти лет владения, так как в этом случае не придётся ни уплачивать налог, ни подавать декларацию 3-НДФЛ.

При этом при определении доходов от продажи недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, нужно обращать внимание на кадастровую стоимость продаваемого объекта. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Денис Гришин.

— Одна из главных тем следующего года — упрощённый порядок получения имущественного вычета. Кроме того, в 2022 году покупателям недвижимости очень важно следить за ключевой ставкой и ставкой по ипотеке. Сегодня ставки по ипотеке достигают 9%. Прогнозируется стабилизация ставки на допандемийном уровне. В связи с ожиданием спада покупательской активности возможен перезапуск субсидирования ипотеки, а также запуск новых программ господдержки, — рассказала коммерческий директор девелоперской компании "Мармакс" Валерия Русакова.

Кроме того, с 1 февраля 2022 года в реестр недвижимости будут вносить сведения об аварийности многоквартирных домов. Если жилое помещение признаётся аварийным, подлежащим реконструкции или сносу, а также непригодным для проживания, эти сведения должны обязательно поступить от должностных лиц в орган регистрации.

Мужчина в подъезде ветхого жилого дома. Фото © ТАСС / Егор Алеев

— Они должны быть отражены в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) до 1 июля 2022 года. Эта мера упростит процедуру купли-продажи жилья и защитит права покупателей, поскольку будет видно состояние не только помещения, но и общее состояние дома, — рассказал Денис Гришин.

Авторы Нина Важдаева