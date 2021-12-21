На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырёхлетнего больного сына до голодной смерти

На Камчатке четырёхлетний ребёнок умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ребёнок страдал врождённым заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, но 35-летняя мать, зная об этом, всё равно ушла в загул. Женщина пила с сентября по декабрь. Всё это время малыш был лишён необходимой диеты, что в итоге привело к истощению и смерти. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также следователи намерены оценить действия органов, ответственных за профилактику совершения преступлений против несовершеннолетних.

Проверку должностных лиц начала и прокуратура Петропавловска-Камчатского. Там рассказали, что женщина в течение двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу так и не обратилась. Известно, что её уже привлекали к ответственности: в мае 2019 года горе-мать распивала спиртные напитки в присутствии ребёнка.