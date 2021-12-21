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На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырёхлетнего больного сына до голодной смерти

Ребёнок страдал врождённым заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, но 35-летняя женщина, зная об этом, всё равно ушла в загул.

20 декабря, 23:58
<p>На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырёхлетнего больного сына до голодной смерти © <a href="https://kamchatka.sledcom.ru/news/item/1641006/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК РФ по Камчатскому краю</a></p>

На Камчатке ушедшая в запой мать довела четырёхлетнего больного сына до голодной смерти © СУ СК РФ по Камчатскому краю

На Камчатке четырёхлетний ребёнок умер от истощения, так как мать не ухаживала за ним и была в запое несколько месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Ребёнок страдал врождённым заболеванием слизистой оболочки тонкого кишечника, но 35-летняя мать, зная об этом, всё равно ушла в загул. Женщина пила с сентября по декабрь. Всё это время малыш был лишён необходимой диеты, что в итоге привело к истощению и смерти. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Также следователи намерены оценить действия органов, ответственных за профилактику совершения преступлений против несовершеннолетних.

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Проверку должностных лиц начала и прокуратура Петропавловска-Камчатского. Там рассказали, что женщина в течение двух недель наблюдала у сына ухудшение здоровья, но в больницу так и не обратилась. Известно, что её уже привлекали к ответственности: в мае 2019 года горе-мать распивала спиртные напитки в присутствии ребёнка.

Ранее сообщалось, что двухлетний ребёнок умер после операции в частной стоматологии в Чите.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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