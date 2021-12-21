Штамм ковида "омикрон" стал доминирующим в США

Этот вариант ковида впервые был выявлен в Соединённых Штатах 1 декабря, а уже за последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость "омикроном" выросла в шесть раз.