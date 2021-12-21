Штамм ковида "омикрон" стал доминирующим в США
За последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений.
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Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в США. Об этом сообщает медицинский регулятор CDC.
Этот вариант ковида впервые был выявлен в Соединённых Штатах 1 декабря, а уже за последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость "омикроном" выросла в шесть раз.
Ранее Лайф писал, что "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране. В Россию "омикрон" был завезён туристами, возвращавшимися из ЮАР. Сейчас в стране зафиксировано 25 случаев заражения данной мутацией. Накануне ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших. По последним данным, новый штамм ковида выявлен в 89 странах.
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