НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Штамм ковида "омикрон" стал доминирующим в США

За последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений.

20 декабря, 23:35

Фото © ТАСС / AP

Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в США. Об этом сообщает медицинский регулятор CDC.

Этот вариант ковида впервые был выявлен в Соединённых Штатах 1 декабря, а уже за последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость "омикроном" выросла в шесть раз.

Иммунолог Тотолян допустил, что штамм "омикрон" может "съесть" дельту" и стать спасением

Иммунолог Тотолян допустил, что штамм "омикрон" может "съесть" дельту" и стать спасением

Ранее Лайф писал, что "омикрон" стал доминирующим на территории Великобритании. На него приходится около 60% всех случаев ковида в стране. В Россию "омикрон" был завезён туристами, возвращавшимися из ЮАР. Сейчас в стране зафиксировано 25 случаев заражения данной мутацией. Накануне ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших. По последним данным, новый штамм ковида выявлен в 89 странах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1