"Качество вызывает сомнение": Врач Тихомирова рассказала, какой популярный в России продукт повышает риск рака желудка
Кроме того, он увеличивает уровень гистамина, а следовательно, противопоказан страдающим аллергией, отметила нутрициолог.
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Риск рака желудка значительно повышается при частом употреблении копчёной колбасы. Об этом рассказала врач-нутрициолог Мария Тихомирова.
При частом употреблении копчёной колбасы значительно повышается риск рака желудка. Об этом заявила врач-нутрициолог Мария Тихомирова.
Как уточнила специалист, в данном продукте содержится большое количество примесей: соя, усилители вкуса, нитраты, консерванты, жиры низкого качества.
"Мясо тоже в ней есть, наверное. Только вот качество его вызывает сомнение. Такая колбаса будет повышать уровень гистамина, поэтому её следует исключить аллергикам. Ну и самое неприятное то, что в ней содержится большое количество нитрозодиметиламина, повышающего риски рака желудка", — предупредила Тихомирова в беседе с РИА "Новости".
Ранее диетолог Светлана Фус назвала продукт, который поможет очистить кишечник. По словам эксперта, в нём также содержатся фитоэстрогены, защищающие женский организм от новообразований и облегчающие проявления климакса.
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