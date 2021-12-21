В США впервые умер заражённый омикрон-штаммом ковида пациент
Жертвой нового варианта ковида стал мужчина в возрасте около 50 лет. Он не вакцинировался и имел проблемы со здоровьем.
Фото © ТАСС / EPA
В США зафиксирована первая смерть пациента, заражённого омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал ABC.
Жертвой нового варианта ковида стал мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис, штат Техас. Отмечается, что он не вакцинировался и имел проблемы со здоровьем.
Напомним, ранее медицинский регулятор CDC признал "омикрон" доминирующим штаммом коронавируса в США. За последнюю неделю на него пришлось 73,2% от общего количества заражений. Также "омикрон" уже стал доминирующим на территории Великобритании. 13 декабря там умер первый человек, заражённый этим вариантом коронавируса. В Россию "омикрон" завезли туристы, вернувшиеся из ЮАР. Сейчас в РФ зафиксировано 25 случаев заражения данной мутацией. Летальных исходов нет. Накануне ВОЗ подтвердила опасность "омикрона" для привитых и переболевших. По последним данным, новый штамм ковида выявлен в 89 странах.
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