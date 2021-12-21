"Спартак" может подписать нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона

Московский футбольный клуб "Спартак" договорился о переходе 24-летнего нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Об этом сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".

Сейчас форвард выступает в чемпионате Бельгии за клуб "Шарлеруа". Николсон стал игроком этой команды летом 2019 года, перейдя туда из словацкого "Домжале" за 1,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt в настоящее время оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.

В составе "Шарлеруа" ямаец провёл 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне Николсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За сборную Ямайки игрок дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл 29 игр в её составе, забив десять голов.

Накануне "Спартак" в своём твиттере анонсировал трансфер некоего футболиста с помощью песни Sweat (A la la la la long) ямайской регги-группы Inner Circle. По мнению инсайдеров, речь шла как раз о Николсоне.