"Спартак" может подписать нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона
Ныне форвард выступает за бельгийский "Шарлеруа". Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.
Футболист Шамар Николсон © Instagram / shamar_nicholson / jtrips_photography
Московский футбольный клуб "Спартак" договорился о переходе 24-летнего нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона. Об этом сообщает телеграм-канал "Ложа прессы".
Сейчас форвард выступает в чемпионате Бельгии за клуб "Шарлеруа". Николсон стал игроком этой команды летом 2019 года, перейдя туда из словацкого "Домжале" за 1,5 миллиона евро. Портал Transfermarkt в настоящее время оценивает стоимость футболиста в три миллиона евро.
В составе "Шарлеруа" ямаец провёл 83 матча, забил 31 гол и сделал 11 результативных передач. В текущем сезоне Николсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами. За сборную Ямайки игрок дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл 29 игр в её составе, забив десять голов.
Накануне "Спартак" в своём твиттере анонсировал трансфер некоего футболиста с помощью песни Sweat (A la la la la long) ямайской регги-группы Inner Circle. По мнению инсайдеров, речь шла как раз о Николсоне.
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Ранее красно-белые уже объявили о трансфере полузащитника тульского "Арсенала" Даниила Хлусевича, а также вратаря "Факела" Ильи Свинова.
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