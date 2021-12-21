"Усы надежды" возвращаются к работе: Что ждёт Черчесова после назначения главным тренером "Ференцвароша" Станислав Черчесов отправляется в Венгрию и снова приступает к клубной работе после пяти лет в сборной России 20 декабря, 21:40 Станислав Черчесов. Фото © fradi.hu

Один из лучших футбольных специалистов России — Станислав Черчесов возвращается на тренерский мостик. Теперь именно он будет главным тренером венгерского клуба "Ференцварош". Самый титулованный коллектив этой страны доверил свою судьбу наставнику, у которого далеко не самое однозначное резюме. Лайф попытался разобраться, что ждёт Черчесова и "Ференцварош" от совместной работы.

Чемпион Польши, четвертьфиналист ЧМ-2018

На первый взгляд Станислав Черчесов — тренер достаточно успешный. Только взгляните на список наград и достижений: четвертьфинал чемпионата мира – 2018, чемпион и обладатель Кубка Польши – 2016 с варшавской "Легией", серебряный призёр чемпионата России со "Спартаком". Да и в целом жёсткий сторонник дисциплины, мастер наведения порядка и выведения команд из кризиса. Звучит всё достаточно хорошо.

Однако в той же сборной России был Евро-2020, к примеру. Или же розыгрыши Лиги наций, где наша национальная команда так ничего и не добилась. К слову, пока всей стране кажется, что на последнем чемпионате Европы сборная России крупно опозорилась, сам тренер на этот счёт имеет совсем другое мнение.

— Мы попали не в самую приятную ситуацию — да, пробились на Евро-2020, который не имели права пропускать, но в группе выступили не лучшим образом. Уступили двум топ-командам. Но одна из них потом дошла до полуфинала, и если бы не судья, то и в финале бы играла. И вообще, все видели, каким катком потом в отборе ЧМ-2022 Дания прошлась по соперникам. Сейчас я могу сказать, что мне не стыдно за Евро-2020. Мы профессионально выполняли свою работу. Но конкретного результата тем не менее на этом турнире не добились. И признаём это, — заявил Черчесов в интервью kp.ru.

Вообще, заявления Черчесова и его манера общения с журналистами — один из тех моментов, за который его прилично критиковали именно в нашей стране. Черчесов резок и никогда не стесняется называть вещи своими именами, а порой и достаточно странно реагировать на неудачи подопечных. Наверняка у болельщиков ещё свежи в памяти заявления о "полковом командире".

Ещё одна сторона — скандалы Черчесова. С той же "Легией" он расстался из-за того, что не сошёлся с руководством клуба в вопросах его развития. Проще говоря, ему просто не купили нужных игроков под Лигу чемпионов, и россиянин отправился в свободное плавание. Отдельная история — скандал с Игорем Денисовым в "Динамо". О нём лишний раз вспоминать не будем. Просто подведём черту под то, что Черчесов — персонаж не самый простой.

Что ждёт "Ференцварош"?

Назвать скромным клуб из Будапешта язык не поворачивается. В своей стране именно он — главный гранд. "Ференцварош" два последних года брал чемпионство, а руководил командой известный в прошлом украинский футболист Сергей Ребров. Именно с ним команда дошла до группового этапа и Лиги чемпионов, и Лиги Европы. Кстати, в последнем случае венгры обыгрывали наш ЦСКА, а в ЛЧ играли с "Ювентусом", "Барселоной" и киевским "Динамо".

Логично, что для "Ференцвароша" любой результат ниже первого — катастрофа. У клуба из Будапешта самый дорогой состав в национальном чемпионате и самая внушительная коллекция трофеев. При всём том, с каким уважением относятся к Черчесову в Венгрии, он попадает под очень серьёзный прессинг со стороны фанатов и местных экспертов. Не станет чемпионом — будет провал.

— Я строгий и целеустрёмленный тренер. Для меня талант не стоит ничего без работы. Второе я ценю гораздо больше. Я хочу сделать команду чемпионом с игрой, которая приведёт на стадион ещё больше болельщиков, — заявил сам Черчесов пресс-службе клуба.

Из игроков можно выделить несколько любопытных персонажей: немец Марко Марин, который когда-то перешёл в "Челси" и сделал самую серьёзную ошибку в неплохой до того карьере. Лидер атак — 24-летний Райан Ммаэ, в активе которого — восемь голов и четыре передачи в 14 матчах. Самый дорогой — 21-летний игрок Желько Гаврич из сборной Сербии. Не будем проходить мимо и Роберта Мака — словацкого полузащитника, который когда-то успел отметиться игрой в питерском "Зените". Так что команда у Черчесова подбирается достаточно боевая, способная решать по крайней мере локальные задачи.

— Потенциал у Черчесова есть, как и колоссальный игровой и тренерский опыт. Он уже и с "Легией" добивался больших результатов и становился чемпионом Польши. И в сборной России работал успешно, и в "Спартаке". Его опыт и знания позволяют рассчитывать на высокий результат. Но всё зависит не только от Черчесова, но и от квалификации футболистов, и от отношений с руководством клуба и тренерским штабом. Но то, что Черчесов способен добиться результата, однозначно, — заявил РИА "Новости" почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

И если футбольные эксперты сходятся во мнении, что Черчесов — отличный вариант для "Ференцвароша", — то вот болельщики из нашей страны уже всячески сочувствуют своим венгерским друзьям и коллегам.

— Одна из самых больших ошибок вашего клуба. Соболезную вам, — написал один из пользователей "Твиттера".

— Ждите Дзюбу, — подчеркнул другой комментатор, намекая на то, как форвард регулярно попадал в состав сборной при Черчесове.

У Черчесова месяц на подготовку команды. Первый матч — 27 января против команды "Пушкаш Академи". Именно в этот день станет понятно, как на Черчесова повлиял перерыв в его тренерской карьере. В России за его успехами будут наблюдать в разрезе неудачи на Евро-2020, тогда как для венгров он — загадка. Наверняка окончательно судить о его успехах можно будет не по результатам внутреннего чемпионата, а по успехам в еврокубках.

К слову, будет ли Черчесов по-настоящему успешен в "Ференцвароше", покажет только время. Пойдёт "полевой командир" по стопам работы в "Легии" или же его ждёт очередной провал? Увидим.

Авторы Шамиль Гаджиев