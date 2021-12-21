Бузова прилюдно высмеяла бывшего мужа Тарасова на вручении премии FashionTV © Telegram / Super.ru

Певица Ольга Бузова встретила своего экс-супруга — футболиста Дмитрия Тарасова — на церемонии вручения премии канала FashionTV. Артистка крайне эмоционально прокомментировала это событие прямо со сцены, пишет издание Super.ru.

"Сегодня произошло событие, которое я себе представляла, думала, как это может случиться, что же я скажу… Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж — Дмитрий Тарасов. Дим, где ты? Я тебя не вижу. И слава богу, конечно", — смеясь, сказала Бузова.

Затем певица увидела своего бывшего супруга, который помахал ей.

"Он машет с галёрки… Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог её просрать", — добавила артистка.