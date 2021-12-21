"Кусает локти, глядя на самую влиятельную девушку страны": Бузова прилюдно высмеяла бывшего мужа Тарасова на вручении премии FashionTV
Певица отметила, что много раз представляла себе встречу с экс-супругом. Когда это наконец случилось, Ольга не стала держать язык за зубами.
Кадр видео © Telegram / Super.ru
Бузова прилюдно высмеяла бывшего мужа Тарасова на вручении премии FashionTV © Telegram / Super.ru
Певица Ольга Бузова встретила своего экс-супруга — футболиста Дмитрия Тарасова — на церемонии вручения премии канала FashionTV. Артистка крайне эмоционально прокомментировала это событие прямо со сцены, пишет издание Super.ru.
"Сегодня произошло событие, которое я себе представляла, думала, как это может случиться, что же я скажу… Дело в том, что мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж — Дмитрий Тарасов. Дим, где ты? Я тебя не вижу. И слава богу, конечно", — смеясь, сказала Бузова.
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Затем певица увидела своего бывшего супруга, который помахал ей.
"Он машет с галёрки… Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: "Какой же я дурак. Как я мог её просрать", — добавила артистка.
Ранее Лайф рассказывал, что критик Сергей Соседов довёл Бузову до слёз в эфире белорусского "X-Фактора". По мнению российской певицы, члены жюри воюют не против её подопечных, а против неё самой.
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