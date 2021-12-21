42-летняя Виктория Боня собралась замуж за иностранца, успокоив российских женщин
Модель заявила, что никогда не планировала оставаться на родине, поэтому и суженого искала за границей.
Фото © Instagram / victoriabonya
42-летняя модель Виктория Боня призналась, что кольцо ей подарил иностранец, за которого она и собирается впервые замуж. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии на шоу Fametime TV. Модель заявила, что со своим избранником знакома давно, они даже какое-то время встречались. И в результате всё обошлось без скандалов и ссор — просто время развело их в разные стороны.
Фото © YouTube / FAMETIME TV
После таинственного незнакомца Виктория встречалась с другими парнями, но тот всегда напоминал о себе в сообщениях, спрашивая, как у неё дела. "Я всегда думала, что он просто по-дружески интересуется, мы же далеко друг от друга", — призналась инста-дива ведущей. Но затем пара решила дать второй шанс своим отношениям.
"Я никогда не планировала выходить здесь замуж. Женщины России, расслабьтесь! Многие просто видят во мне конкуренцию", — развеселилась на интервью Боня. Она объяснила, что никогда не хотела оставаться в России, поэтому никого из русских парней в качестве спутника жизни не рассматривала.
Виктория в итоге хочет жить со своей девятилетней дочерью Анжелиной от бизнесмена Александра Смерфита, но та с детства воспитывается в Монако. "Я не могу вырвать её из привычной среды и привезти в Россию", — призналась модель. Поэтому Виктории придётся самой обосноваться за границей. Уже там инста-дива планирует завести большую семью — родить от любимого человека Боня собирается двух или трёх детей.
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