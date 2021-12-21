42-летняя Виктория Боня собралась замуж за иностранца, успокоив российских женщин

42-летняя модель Виктория Боня призналась, что кольцо ей подарил иностранец, за которого она и собирается впервые замуж. Об этом она рассказала в интервью Лауре Джугелии на шоу Fametime TV. Модель заявила, что со своим избранником знакома давно, они даже какое-то время встречались. И в результате всё обошлось без скандалов и ссор — просто время развело их в разные стороны.

Фото © YouTube / FAMETIME TV

После таинственного незнакомца Виктория встречалась с другими парнями, но тот всегда напоминал о себе в сообщениях, спрашивая, как у неё дела. "Я всегда думала, что он просто по-дружески интересуется, мы же далеко друг от друга", — призналась инста-дива ведущей. Но затем пара решила дать второй шанс своим отношениям.

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya

"Я никогда не планировала выходить здесь замуж. Женщины России, расслабьтесь! Многие просто видят во мне конкуренцию", — развеселилась на интервью Боня. Она объяснила, что никогда не хотела оставаться в России, поэтому никого из русских парней в качестве спутника жизни не рассматривала.

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya