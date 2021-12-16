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42-летняя Виктория Боня показала кольцо и теперь может забыть о Монте-Карло

Подписчики звезды "Дома-2" гадают, кто её новый избранник, и уже вычислили, что он не из Монако.

15 декабря, 21:35
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Фото © Instagram / victoriabonya

Известная 42-летняя модель Виктория Боня устроила поклонникам предновогодний сюрприз. Она опубликовала в сториз фото с драгоценным кольцом, брильянт на котором было заметно из космоса.

"Можете меня поздравить", — подписала снимок инста-дива, и её намёк стал всем понятен.

Фото © Instagram / victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya

Перед этим Боня выкладывала видео в откровенном платье, в котором собиралась веселиться весь вечер, а после ей подарили огромное кольцо. Поклонники решили, что модель наконец-то собралась замуж, причём впервые.

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya

Звезда уже состояла в серьёзных отношениях. Сперва с сыном миллионера Александром Смерфитом, с которым рассталась в 2017 году, несмотря на общую дочь. А затем — с миллиардером Пьером Андюраном, с которым Боня даже появилась на Каннском кинофестивале.

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya

Фото © Instagram / victoriabonya и victoriabonya

После расставания с Пьером модель перестала рассказывать о своих отношениях, и фанатам оставалось лишь гадать, с кем встречается Боня, которая намекала на свою устроенную личную жизнь. Инста-дива фактически живёт на две страны, но кольцо ей подарили в Москве, из чего подписчики сделали вывод о том, что жених — местный. Находятся и скептики, которые считают, что никакой помолвки не было, а Боня просто решила напомнить о себе новым способом.

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Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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