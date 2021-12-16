42-летняя Виктория Боня показала кольцо и теперь может забыть о Монте-Карло

Известная 42-летняя модель Виктория Боня устроила поклонникам предновогодний сюрприз. Она опубликовала в сториз фото с драгоценным кольцом, брильянт на котором было заметно из космоса.

"Можете меня поздравить", — подписала снимок инста-дива, и её намёк стал всем понятен.