Балерина, которая не танцует, сделала из мёртвого кота чучело и теперь боится от него заразиться

Ветеринарный врач Иван Малышев опубликовал текст, в котором сообщил, что к нему обратились по поводу "известной балерины, которая не танцует", с очень странным вопросом. Мол, от онкологии у девушки умер кот, она сделала из него чучело и теперь опасается, что сама может заболеть раком. Разумеется, у подписчиков не возникло сомнений, о какой именно балерине идёт речь. У 45-летней Анастасии Волочковой недавно и правда произошло печальное событие — умер её котик Лакки. Об этом инста-дива сообщила в "Инстаграме" спустя два месяца после его смерти.

Фото © Instagram / volochkova_art

По словам медика, выяснилось, что питомец умер от онкологии, хотя балерина заявляла, что он "сгорел за два дня". Но больше всего обратившихся волновало, не будет ли вредно для здоровья спать в одной спальне с чучелом больного животного?

Фото © Facebook / Иван Малышев и Иван Малышев

"Ребята, это ведь не шутка, это горькая правда моего бытия", — возмутился Малышев в "Фейсбуке". Его с готовностью поддержали подписчики. Лакки был четвёртым котиком, который умер в доме Волочковой. И спустя пару месяцев она завела нового — стоимостью в полмиллиона рублей.

Фото © Instagram / volochkova_art и volochkova_art