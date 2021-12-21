Молот "Мёртвой руки": Какой будет новая ракета "Суперсатана" для системы "Периметр" Её могут построить на базе РС-28 "Сармат", но от обычной ракеты она будет отличаться по целому ряду параметров. 20 декабря, 21:40 Бросковые испытания тяжёлой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" российского ракетного комплекса наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат". Кадр из видео YouTube/Минобороны России

День ракетных войск

В День Ракетных войск стратегического назначения британцы забили тревогу по поводу грядущего выхода на боевое дежурство ракеты РС-28 "Сармат". Новое оружие русских, по словам англичан, способно "стереть Великобританию с лица Земли" за несколько секунд.

У "Сармата" есть предшественники. Во времена СССР на опытную эксплуатацию была принята ракета Р-36орб "Обрыв", детище КБ "Южное". Она позволяла выводить боеголовки за линию Кармана и атаковать противника прямо из космоса.

После заключения договора ОСВ-2 её постепенно убрали с боевого дежурства. В декабре 1974 года на вооружение приняли ракету РС-36М "Воевода" (SS-18 "Сатана"). Ракета простояла на боевом дежурстве много лет, и за способность беспроблемно храниться в пусковой шахте "Воеводу" назвали "вечной ракетой". Несколько модификаций, в том числе маршевых двигателей и топливных камер, позволили увеличить срок хранения до 2025 года.

Попытка заменить "Воеводу" как средство доставки ядерного оружия до территории противника предпринималась несколько раз, однако использовать концепцию орбитальной бомбардировки, реализованную в Р-36М, повторно много раз не получалось. Альтернативой "Сатане" становились комплексы с твердотопливными ракетами, однако работы над главным ракетным комплексом страны не прекращались ни на день.

Ракетный комплекс "Сармат". Кадр из видео YouTube / Минобороны России

Одной из причин, по которым развитие этого комплекса на новой элементной базе ускорилось, стало строительство американцами нового радара LRDR. По некоторым данным, о его разработке стало известно много лет назад, когда испытания ракеты "Сармат" готовились в строжайшей тайне. Особенность нового радара состоит в том, что его объединят с наземными и морскими компонентами ПРО Aegis, что даст США возможность оперативно отслеживать любые пуски баллистических ракет как из центральной части России, так и с территории Сибири и Дальнего Востока.

Чтобы купировать эти угрозы, на базе ракеты РС-28 "Сармат" в ближайшие несколько лет после принятия комплекса на вооружение могут создать "Суперсатану" — ракету на случай нанесения ядерного удара. Полк таких ракет будет покоиться в шахтах, управление которыми осуществляет автоматизированная система нанесения ответного ядерного удара "Периметр".

"Сармат" против "Воеводы"

Принципиальная новизна ракеты пятого поколения "Сармат" и её отличие от предшественницы — в использовании технологии орбитальной бомбардировки. Траекторию полёта обычной МБР легко предсказать, и, если заранее знать точку пуска, можно примерно определить район, в котором начнётся строительство эшелонированной ПРО.

РС-28 "Сармат" vs з-36М "Сатана"

Для использования в РС-28 “Сармат” создали и перспективный боевой гиперзвуковой комплекс "Авангард". Скорость полёта глайдера и его способность маневрировать решили одну из главных задач, которые всегда ставили перед создателями баллистических ракет: благодаря новым двигателям и гиперзвуковым технологиям удалось сократить разгонный участок, то есть сведено к минимуму время от пуска до выхода на необходимую высоту отделения (разведения) боевых блоков.

Все технические решения в совокупности привели к тому, что "Сармату", в отличие от "Сатаны", требуется намного меньше времени на то, чтобы уничтожить все цели, — вместо двадцати минут, как было у "Сатаны", ему достаточно десяти. Ракета может летать как через Северный, так и через Южный полюс, а работа с головными обтекателями позволяла (при необходимости) увеличивать количество боевых блоков с 10 до 12.

Система "Периметр"

Крылатый боевой блок гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" во время испытаний. Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ

Британские военные эксперты, заявившие о том, что знают практически всё о 100-тонной баллистической ракете, чрезвычайно далеки от истины. Много лет назад, когда о первом испытательном пуске РС-28 только начинали появляться инсайды, всего пара специалистов говорила о том, что "Сармат" включат в первый эшелон системы гарантированного ответного удара "Периметр". Это решение ещё не подтверждено официально — собеседники Лайфа утверждают, что сообщить об этом военные могут в 2022–2023 годах. Если держать в уме это обстоятельство, то объясняется и спешка с испытаниями ракеты, и внедрение боевых блоков "Авангард", способных обнулить любую систему противоракетной обороны — как на территории США, так и на территории Европы.

Мощности боевых блоков "Авангарда", по словам собеседников Лайфа, достаточно, чтобы "за короткий отрезок времени лишить противника всех центров управления и принятия решений", включая региональные — в Японии, Южной Корее и других местах базирования американских военных. Аналитик Global Research Крейг Робертс ещё два года назад спрогнозировал, что с учётом развития гиперзвуковых технологий время на уничтожение любого вероятного противника у российских РВСН сокращается "минимум вдвое". Тогда же Робертс спрогнозировал, что с учётом размера Великобритании и наличия у России пусковых шахт "в восточной части страны" РС-28 гарантированно уничтожит и сделает непригодной для жизни 3/4 Соединённого Королевства в первые минуты после получения команды на ответно-встречный ядерный удар.

Эксперты Defense News, анализировавшие боевые возможности "Сармата" ещё в 2019 году, пришли к единодушному выводу: в качестве оружия возмездия "Мёртвая рука" и РС-28 "выглядят идеально". Российские военные эти публикации и оценки никогда не комментировали, впрочем, им это и ни к чему: главное — поставить первый полк этих ракет на боевое дежурство в 2022 году. Тогда же можно будет отправлять на списание и отслужившую своё ракету "Сатана".

Авторы Сергей Андреев