Уральский омбудсмен допустил, что школьник мог спровоцировать учителя на пощёчину

Ситуация, когда учительница уральской школы дала пощёчину шестикласснику и порвала его тетрадь, неоднозначна. Скорее всего, на видео попал апогей конфликта, но что ему предшествовало, остаётся под вопросом. Для выяснения причин будут проведены беседы с директором школы и со всеми участниками конфликта, сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков.

Он отметил, что образовательное учреждение, в котором произошёл инцидент, никогда не обсуждалось с точки зрения конфликтов и каких-то проблем. По мнению Морокова, социально-педагогический процесс в школе выстроен грамотно. Детский омбудсмен предполагает, что произошедшее стало результатом длительных напряжённых отношений между шестиклассником и учителем.

"Единственное, хочу сказать, что учителю поступать таким образом ни в коем случае нельзя. Но мы ещё не знаем, что происходит, потому что ситуации, которые можно в кавычках назвать "провокациями", случаются всё чаще и чаще. Наши молодые люди достаточно быстро во всём этом разобрались и обостряют ситуацию, иногда подсознательно", — заключил Мороков в беседе с "Газетой.ru".