Российская биатлонистка Кристина Резцова стала третьей в женском масс-старте на этапе Кубка мира во французском Анси.

Победительницей гонки стала шведка Эльвира Эберг, второе место заняла хозяйка трассы Жулья Симон. Добавим, что для Резцовой это первая медаль на этапах Кубка мира в карьере. По ходу сегодняшней гонки она допустила два промаха.