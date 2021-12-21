В Telegram появится новая функция защиты от спойлеров

В популярном мессенджере Telegram появится возможность скрывать спойлеры. Об этом сообщает портал Android Police.

Суть новой функции заключается в следующем: если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование "Спойлер", это сообщение будет заблюрено. Исходный текст отобразится, только когда получатель кликнет на "засекреченное" сообщение.

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Ожидается, что функция появится на устройствах iOS и Android. Также эксперты считают, что в будущем разработчики мессенджера позволят скрывать спойлеры и в отношении медиафайлов.