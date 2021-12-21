В Telegram появится новая функция защиты от спойлеров
Портал Android Police наглядно продемонстрировал, как она будет действовать.
Логотип Telegram © Pixabay
В популярном мессенджере Telegram появится возможность скрывать спойлеры. Об этом сообщает портал Android Police.
Суть новой функции заключается в следующем: если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование "Спойлер", это сообщение будет заблюрено. Исходный текст отобразится, только когда получатель кликнет на "засекреченное" сообщение.
GIF © androidpolice
Ожидается, что функция появится на устройствах iOS и Android. Также эксперты считают, что в будущем разработчики мессенджера позволят скрывать спойлеры и в отношении медиафайлов.
Ранее новая функция появилась в WhatsApp. Теперь там можно прослушать своё голосовое сообщение перед отправкой.
Лента новостей
Одногруппники девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали, как она сдаёт сессию
сегодня в 02:12
Омбудсмен Львова-Белова рассказала о возможном появлении в школах "служб примирения"
сегодня в 01:55
Разработчик Лобаев сообщил о создании уникальной винтовки "Опустошитель" под патроны НАТО
сегодня в 01:38
Комментариев: 0