НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Telegram появится новая функция защиты от спойлеров

Портал Android Police наглядно продемонстрировал, как она будет действовать.

21 декабря, 02:23

Логотип Telegram © Pixabay

В популярном мессенджере Telegram появится возможность скрывать спойлеры. Об этом сообщает портал Android Police.

Суть новой функции заключается в следующем: если пользователь выделит текст до отправки и применит к нему форматирование "Спойлер", это сообщение будет заблюрено. Исходный текст отобразится, только когда получатель кликнет на "засекреченное" сообщение.

GIF © androidpolice

В Telegram владельцы каналов и групп смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений

В Telegram владельцы каналов и групп смогут запретить скриншоты и пересылку сообщений

Ожидается, что функция появится на устройствах iOS и Android. Также эксперты считают, что в будущем разработчики мессенджера позволят скрывать спойлеры и в отношении медиафайлов.

Ранее новая функция появилась в WhatsApp. Теперь там можно прослушать своё голосовое сообщение перед отправкой.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1