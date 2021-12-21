Одногруппники девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали, как она сдаёт сессию
По их мнению, самым сложным испытанием для Алисы Тепляковой станет экзамен по психологии.
Здание МГУ. © ТАСС / AP / Pavel Golovkin
Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказали, как девочка-вундеркинд сдаёт первую сессию. С первым экзаменом — по высшей математике — она уже справилась.
"Алиса сдаёт по своему плану. Нет, её план не проще, наоборот. Она сдаёт экзамены раньше нас", — сообщила одна из одногруппниц Алисы в беседе с МК.
Алиса осваивает специальность "Психология служебной деятельности". Кроме высшей математики ей предстоит сдать современный русский язык, психологию, введение в профессию и анатомию ЦНС (центральная нервная система). Первые два экзамена пройдут до Нового года. По мнению однокурсников, у Тепляковой могут возникнуть трудности с психологией.
"Папа психолог, ну-ну. Посмотрим, как она посыпется на психологии", — сказал Антон Мамлеев (имя изменено).
Напомним, Алиса Теплякова успешно сдала ЕГЭ и прошла вступительные в МГУ. Когда девочка в восемь лет написала единый государственный экзамен и получила школьный аттестат, её папа заявил, что не считает дочь вундеркиндом, так как в их семье все дети просто правильно развиваются: сестра Алисы завоевала титул самой юной школьницы в России, а семилетний брат Хеймдалль сдал ОГЭ и получил аттестат за девятый класс. На бюджет в МГУ девочка не поступила, родители отдали её на платное отделение. Программу первого семестра Алиса прошла за месяц.
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