Одногруппники девятилетней студентки-вундеркинда из МГУ рассказали, как она сдаёт сессию

Одногруппники девятилетней студентки психологического факультета МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой рассказали, как девочка-вундеркинд сдаёт первую сессию. С первым экзаменом — по высшей математике — она уже справилась.

"Алиса сдаёт по своему плану. Нет, её план не проще, наоборот. Она сдаёт экзамены раньше нас", — сообщила одна из одногруппниц Алисы в беседе с МК.

Алиса осваивает специальность "Психология служебной деятельности". Кроме высшей математики ей предстоит сдать современный русский язык, психологию, введение в профессию и анатомию ЦНС (центральная нервная система). Первые два экзамена пройдут до Нового года. По мнению однокурсников, у Тепляковой могут возникнуть трудности с психологией.